OL - Mercato : maintien ou trading, quel est le projet ?

Englué dans les bas fonds de la Ligue 1, l’OL a un maintien à assurer. Seulement, les recrues hivernales n’ont pas donné l’impression d’aller en ce sens, avec de la jeunesse plus que de l’expérience.

Ramené à la raison ou la réalité, c’est au choix. En ce début d’année 2024, l’OL a retrouvé le quotidien qui dicte ses derniers mois, à savoir des défaites qui viennent clôturer les semaines d’entraînement. Avec deux défaites de suite en Ligue 1, la formation lyonnaise a vu le ciel s’assombrir aussi vite qu’il s’était dégagé courant décembre. Quand des espoirs de première partie de tableau avaient pointé le bout de leur nez au moment des vacances de Noël, le début d’année a rappelé tous les Lyonnais à la triste réalité de cette saison : l’OL est condamné à jouer le maintien jusqu’à la fin de la saison et va devoir se donner les moyens d’y parvenir.

Malgré l’embellie de décembre, la direction lyonnaise comptait sur la fenêtre du mercato pour aider Pierre Sage et sa troupe dans cet objectif. À trois jours de la fin du mercato, on ne peut pas dire que l’OL ne s’est pas montré actif durant ce mois de janvier. Cinq recrues, près de 40 millions d’euros dépensés et l’un des clubs les plus dépensiers de l’hiver. Seulement, les objectifs recherchés ont-ils vraiment été atteints ?

Dans l’entretien livré à L’Équipe ce mardi, John Textor avoue à demi-mot que la stratégie initiale n’a pas forcément été suivie à la lettre. « À trois jours de la fin, c'est vrai qu'il est difficile d'être satisfaits, car nous avons encore quelques priorités en suspens... On voudrait des joueurs plus confirmés qui apportent la même expérience et le même leadership que Matic. On est optimistes."

Combien de recrues titulaires en février ?

Avec à peine 72h devant soi, la cellule de recrutement va devoir faire des miracles. Car trouver un joueur expérimenté qui souhaite venir à l’OL ne court pas les rues. On l’a vu avec Pierre-Emile Højbjerg qui correspondait aux attentes lyonnaises. "On n’est plus attractif par le côté sportif. On est attractif que par le côté financier, mais c’est dur de convaincre un joueur avec cette situation", a regretté Nicolas Puydebois, lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones". Tandis que les supporters attendaient ces renforts d’expérience assez rapidement pour pouvoir surfer sur la dynamique de la fin d’année, ils se font toujours attendre et l’OL a replongé.

En misant près de 40 millions d’euros depuis un mois, le club lyonnais a renforcé l’effectif de Pierre Sage quantitativement, mais l’a-t-il fait qualitativement. Les qualités des quatre recrues avant Nemanja Matic ne sont pas à remettre en cause, mais ces renforts peuvent-ils apporter tout de suite à une équipe qui est en mal de points ? "Je ne sais pas quelle est la ligne directrice du recrutement. Quelle est la plus-value qu’on apporte à cet effectif-là, doute notre consultant. Hormis Matic et son expérience, pour le reste, j’ai l’impression qu’on a dépensé de l’argent pour dépenser de l’argent. Peut-être pas pour Perri qui est international brésilien. Tu ne viens pas apporter un plus à ton effectif, alors que le mercato hivernal est normalement fait pour ça. Prendre un joueur qui est prêt tout de suite et qui vient faire la différence dans ton collectif."

Textor : "Le mercato apporte parfois des surprises"

Dans sa lutte pour le maintien, l’OL a fait le choix d’une vision à moyen terme. Ce n’était pas l’objectif principal, comme l’a concédé John Textor, qui n'a jamais caché depuis son arrivée à la tête du club que le trading serait une base de la politique lyonnais. "Les mercatos apportent toujours des surprises, et parfois, il faut recruter un bon joueur lorsque l'occasion se présente." C’est ce qu’il s’est passé avec Malick Fofana et Gift Orban, recrutés à eux deux pour 30 millions d’euros (hors bonus). Deux jeunes joueurs dont l’évolution doit être ascendante sur la durée de leur contrat, mais leur impact peut-il être immédiat ?

La prestation de Fofana contre Rennes a montré qu’il devait encore se familiariser avec la Ligue 1 et qu'il ne sera probablement pas un titulaire en puissance. Seulement, l’OL n’a pas le temps et "cette stratégie de trading n’est pas faite pour renforcer ton effectif. Il faut un plan d’action pour sortir l’OL de cette place de barragiste. Aujourd’hui, tu fais une stratégie dans laquelle tu te dis que tu vas faire de l’argent en revendant Fofana, Orban. C’est du business et il n’y a pas de plan pour sauver l’OL de la relégation."

À 72h de la fin, il est peut-être déjà trop tard, mais en ajoutant des éléments comme Benrahma ou Mangala, Pierre Sage aura un surplus de concurrence. Reste à savoir si cela sera suffisant pour se maintenir.