Mercato : l’OL prêt à casser sa tirelire pour Mangala ?

Dans sa recherche d’un milieu, l’OL aurait activé la piste Orel Mangala de Nottingham Forest. Seulement, pour attirer le Belge et convaincre son club de le lâcher, John Textor serait prêt à faire des folies.

Encore trois jours et peut-être trois joueurs pour que John Textor soit complètement satisfait de cet hiver. Le repos pour la cellule de recrutement n’est pas pour tout de suite et il va falloir mettre les bouchées doubles à l’OL pour parvenir à faire tout ce qui était souhaité. Seulement, avec une enveloppe de recrutement déjà bien entamée depuis début janvier, la marge de manœuvre est limitée pour le club lyonnais qui souhaiterait donc trois nouveaux éléments d’ici à jeudi 23h59. Sur les 50 millions d’euros avancés par John Textor, il y a deux mois, il n’en reste qu’une petite dizaine et pourtant, The Athletic avance que l’OL serait prêt à faire exploser les records pour arracher Orel Mangala à Nottingham Forest.

Forest en difficulté financière

Par quelle magie et tour de passe-passe le club lyonnais va-t-il y parvenir reste un mystère. Toutefois, malgré l’encadrement de la DNCG, l’OL aurait proposé pas moins de 30 millions de livres à Nottingham pour son milieu belge. Une somme plus que conséquence qui ferait de Mangala (25 ans) le joueur le plus cher de l’histoire lyonnaise. Cette offre faramineuse aurait pour objectif de convaincre le club anglais, en proie à des difficultés économiques, d’accepter de lâcher un de ses éléments forts, même à quelques jours de la clôture du mercato. Ce serait en tout cas une belle plus-value pour NFFC qui avait recruté Mangala pour 13 millions d’euros il y a un an et demi.