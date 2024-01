Sans club depuis son départ de l’OL l’été dernier, Jérôme Boateng devrait rebondir en Italie. Sur les conseils de Franck Ribéry, le défenseur allemand va prochainement s’engager avec Salernitana.

À 35 ans et après six mois sans jouer, certains pourraient réfléchir à mettre fin à leur carrière. Pas Jérôme Boateng. Sans club depuis son départ libre de l’OL l’été dernier, le défenseur allemand n’a pas tiré un trait sur une nouvelle aventure. L’idée d’un retour au Bayern Munich a été un temps d’actualité avant que le club bavarois ne se ravise. Finalement, Boateng devrait découvrir un nouveau pays après l’Angleterre, l’Allemagne et la France. Selon la Gazzetta dello Sport, le vétéran de 35 ans est sur le point de signer avec le club de première division italienne US Salernitana.

Ribéry a joué un rôle dans la venue de l'Allemand

Les discussions entre le club et Boateng durent depuis plusieurs jours déjà et un accord aurait été trouvé. Arrivé ce lundi en Italie, Jérôme Boateng va rejoindre la Serie A, convaincu par son ancien coéquipier au Bayern Munich, Franck Ribéry, qui fait aujourd’hui partie du staff technique du club italien. L’ancien défenseur central de l’OL devrait signer dans un premier temps jusqu'à la fin de la saison et aider Salernitana à se maintenir. Le club italien se trouve à la dernière place du classement de la Serie A avec six points de retard sur le premier non relégable.