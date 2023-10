Mercato : Boateng (ex-OL) de retour au Bayern Munich ?

Libre depuis son départ de l’OL début juin, Jérôme Boateng devrait s’offrir un nouveau challenge de luxe. Le défenseur allemand devrait retrouver le Bayern Munich dans les prochaines heures.

Certains ont d’abord pensé qu’il était avant tout là pour garder la forme. Mais en se présentant à l’entraînement du Bayern Munich dimanche, Jérôme Boateng fait plus que garder du rythme. Il cherche à convaincre définitivement Thomas Tuchel de lui faire une place dans l’effectif bavarois pour la saison. Libre depuis son départ de l’OL en fin de saison dernière, Boateng n’a depuis pas retrouvé de club. Cela ne devrait plus qu’être une question d’heures (ou de jours) puisqu’un retour au Bayern Munich est plus que jamais à l’ordre du jour. Une sacrée porte de sortie pour le défenseur allemand de 35 ans qui a enchaîné les pépins physiques lors de ses deux saisons à l’OL (35 matchs joués).

Néanmoins, ce retour dans le club bavarois est accompagné d’une vague de contestation en Allemagne. En cause ? Le procès de Boateng et qui avait entraîné pas mal de critiques à Lyon après la découverte de cette affaire judiciaire pour violences domestiques. Interrogé sur le sujet, Tuchel a mis en avant la présomption d’innocence. "Il est innocent jusqu'à preuve du contraire lorsqu'un procès est reporté. En tant que club de football, nous avons le droit de prendre des décisions en matière de football. Jérôme est un joueur avec beaucoup de mérite et a le droit de s'entraîner avec nous. Vous connaissez sa position, vous savez quelle était la situation avec le match de coupe. Jérôme est de toute façon à Munich et s'est maintenu en forme. Il s'entraîne avec nous maintenant, et nous verrons ce que nous déciderons."