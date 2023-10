Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Face à un concurrent direct pour les play-offs, l’OL Reign a dû partager les points avec North Carolina Courage (1-1). Sixième, la franchise de Seattle va devoir batailler jusqu’au bout pour garder sa place dans les six premières.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’OL Reign. Dans la nuit de dimanche à lundi, la franchise de Seattle avait fait ce qui était attendu à domicile : ouvrir le score face à North Carolina Courage et reprendre confiance. Malheureusement, le but de Bethany Balcer (21e) sur une passe de Megan Rapinoe, qui jouait son avant-dernier match à Lumen Field en saison régulière, n’a pas permis au Reign de l’emporter. Les joueuses de Laura Harvey ont d’ailleurs dû faire le dos rond après l’égalisation puis le carton rouge de Cook juste avant la pause (45e+7). Malgré les 18 tirs concédés lors de la seconde mi-temps, elles ont plié, mais pas rompu pour sauver les meubles (1-1).

Un choc contre Washington le week-end prochain

Défaites lors de trois des quatre derniers matchs de championnat, les coéquipières de Rapinoe ont vu la concurrence se rapprocher dans la course aux play-offs et n’avaient quasiment plus de marge de manœuvre à trois journées de la fin. Sixièmes, elles en ont encore moins après le nul contre North Carolina (1-1). Si l’OL Reign reste à la dernière place qualificative, les deux points perdus ont permis à Orlando de revenir à égalité (7e, 28 points) et à Houston à deux unités (8e, 26 points). À deux journées de la fin de la saison régulière, le duel contre Washington Spirit (5e, 29 points), franchise de la galaxie de Michele Kang, risque de valoir très cher dans la nuit de vendredi à samedi prochain (2h).