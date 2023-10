Ernest Nuamah (OL) et Yunis Abdelhamid (Reims) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Bousculé pendant la première mi-temps par l’OL, Reims a trouvé la parade pour s’imposer (2-0). Will Still pense qu’une victoire changera beaucoup de choses pour les Lyonnais.

L’OL va-t-il jouer le maintien jusqu’à la fin de la saison ? Ce n’était clairement pas l’objectif affiché en début de saison et ce n’est pas ce que souhaitent les supporters lyonnais. Seulement, avec deux points en sept matchs, difficile de penser à autre chose qu’à cette lutte pour ne pas descendre. Dimanche, à Reims, les joueurs et Fabio Grosso ont choisi de miser sur la positive attitude, mais la méthode Coué a parfois ses limites à ne pas vouloir regarder la réalité en face. Il reste certes 27 journées, mais l’OL ne peut plus se permettre d’avoir du retard à l’allumage.

"Trop de qualités collectives et individuelles"

Il a déjà pris trop de retard en étant déjà à cinq points de la 15e place, le tout avec une différence très négative (-10). Anthony Lopes est conscient de la situation, mais ne sent pas le club menacé et cette pensée a été partagée par Will Still dimanche. L’entraîneur de Reims, qui a dû s’adapter au 3-5-2 mis en place par Fabio Grosso, ne veut pas croire à une descente de l’OL. "Je pense que Lyon va s’en sortir, il y a trop de qualités collectives et individuelles pour qu’il en soit autrement. Il va leur falloir un déclic avec une victoire, mais je n’ai aucun doute là-dessus."

À force d’en être trop persuadé, l’OL pourrait se laisser bercer et berner par ces illusions. Mais c’est bien le bleu de chauffe qu’il faudra mettre dimanche face à Lorient.