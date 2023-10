Plus précis et confiant en son plan de jeu, Reims a dominé l’OL dimanche (2-0). Néanmoins, les Rémois ont été surpris par la composition lyonnaise.

C’est la différence entre les équipes en confiance et sûres de leur tactique, et celles qui doutent. Dimanche, l’OL a subi la loi de Reims, qui, s’en être outrageusement dominateur, a marqué deux fois pour l’emporter (2-0). Le troisième de Ligue 1 a su frapper lorsqu’il le fallait pour mettre la tête sous l’eau à des Rhodaniens qui n’ont pas réussi à tirer profit de leur entame de partie.

"C'est la preuve que le Stade de Reims avance"

D’ailleurs, Will Still a confié ne pas s’attendre à ce dispositif de la part de Fabio Grosso, qui a lancé sa formation en 3-5-2. “On a su être matures en gérant les temps faibles et les temps forts, même si on a été surpris par le système et la composition de l’adversaire, a reconnu l’entraîneur rémois. Nous avons donc mis cinq à dix minutes pour nous s'adapter. On prend un bel avantage avant la mi-temps et ensuite, on a géré tous les aspects du match et on n'a pas beaucoup donné à Lyon. On a su montrer une belle maturité, c'est la preuve que le Stade de Reims avance.”

Effectivement, les progrès depuis quelques mois se font sentir, et le bon début de saison des Champenois en atteste. Une semaine à deux succès capitaux pour le club, qui a battu le LOSC mardi (1-2). “Par moments, on a senti le match de Lille dans les jambes, mais on a finalement très bien géré, s’est réjoui le coach belge. On a mis deux buts qui sont collectivement très bien amenés et marqués dans les moments clé de la rencontre.”