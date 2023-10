Vendredi, le Parc OL accueillera son dernier match de la Coupe du monde de rugby 2023 avec France - Italie. Les joueurs de Fabien Galthié débarquent ce mardi à Lyon.

Après cinq matchs et trois semaines de spectacle, la Coupe du monde de rugby va refermer son chapitre à Lyon vendredi soir. En attendant le duel entre l’OL et Lorient en Ligue 1 dimanche (15h), le Parc OL va accueillir une dernière rencontre du Mondial et pas des moindres puisque ce sera le dernier rendez-vous du XV de France lors de la phase de poules. Les hommes de Fabien Galthié ne sont pas encore assurés d’être qualifiés et doivent donc s’imposer face à l’Italie pour rejoindre les quarts de finale. De l’enjeu donc à Décines où le Parc OL devrait logiquement faire le plein pour accueillir les Français.

Ces derniers ne vont pas attendre le dernier moment pour arriver dans la capitale des Gaules. Le XV de France est en effet attendu ce mardi en début de soirée (19h) du côté de la gare de Lyon-Part Dieu en provenance d'Aix-en-Provence. Ils prendront ensuite la direction de Limonest pour élire domicile dans l'hôtel 4 étoiles Golden Tulip. Ils effectueront des séances d’entraînement à Rillieux et à Décines mais aucune ne sera malheureusement ouverte au public. Les Italiens ont eu leur camp de base depuis le début de la compétition à Bourgoin-Jallieu.