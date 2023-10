Clément Turpin (Photo by Adam Warzawa / various sources / AFP)

Pour la première fois de la saison, Clément Turpin sera au sifflet d’une rencontre de l’OL. Il sera l’arbitre du match contre Lorient, dimanche (15h) au Parc OL.

La Coupe du monde de rugby rendant son tablier vendredi avec le match du XV de France, le foot va pouvoir reprendre ses habitudes au Parc OL après deux semaines sans matchs. Deux déplacements qui se sont soldés par des défaites pour l’OL, à Brest (1-0) puis à Reims (2-0) dimanche. Ayant laissé leurs supporters avec deux points au compteur le 16 septembre dernier face au Havre, les joueurs lyonnais n’auront pas avancé d’une unité au moment d’affronter Lorient ce dimanche à 15h à Décines. Pire, les joueurs de Fabio Grosso sont désormais bons derniers de la Ligue 1, avec quatre points de retard sur leur adversaire dominical.

Pour ce premier match de la peur avant la réception de Clermont le 22 octobre prochain (20h45), l’OL reçoit Lorient avec comme arbitre principal Clément Turpin. Il a été désigné pour être au sifflet et arbitrera pour la première fois la formation lyonnaise cette saison. Il sera assisté de Nicolas Danos et Gwenaël Pasqualotti. L’assistance vidéo sera confiée à Bastien Dechepy et Dominique Julien tandis que Ali Djedid sera le 4e arbitre.