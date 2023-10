OL : un investisseur veut revoir sa position avec Textor

Dans la période compliquée que vit l’OL actuellement, la société Iconic vient ajouter un peu plus de pessimisme à la situation. Elle demande à John Textor le remboursement des 75M€ mis en jeu lors du rachat du club par l’homme d’affaires américain.

Quand rien ne va, rien ne va. À l’OL, chaque jour ou chaque semaine vient rendre la situation encore un peu plus compliquée qu’elle ne l’est déjà. Censé ouvrir une nouvelle ère avec l’arrivée de John Textor à sa tête, le club lyonnais s’enfonce plutôt dans les abysses, que ce soit sportivement ou institutionnellement. Sur le terrain, les deux points en sept matchs font de l’équipe de Fabio Grosso la lanterne rouge du championnat. Seulement, en coulisses, ce n’est pas forcément plus la joie en ces temps de crise.

À la guerre de pouvoir entre John Textor et Jean-Michel Aulas se sont greffées de supposées tensions dans les vestiaires. Depuis dimanche, la FIFA devrait faire la lumière sur l’arrivée en prêt d’Ernest Nuamah à la demande de certains clubs de Ligue 1. On l’a dit, tout tourne à l’envers de ce début de championnat et ce n’est pas la dernière information sortie par L’Équipe qui va arranger les choses.

Une demande de retrait qui tombe mal

Alors qu’il a appelé les supporters à continuer de supporter les joueurs en ces temps difficiles et a promis de se montrer actif sur le marché des transferts, John Textor va avoir un autre dossier à gérer avant. En effet, la société Iconic aurait fait jouer son option de vente après avoir fourni 75M€ au propriétaire américain au moment du rachat de l’OL. Pourquoi une telle décision ? Il semblerait qu’une part des accords signés entre Textor et la société, devenue actionnaire d’Eagle Football, n’a pas été respectée.

Elle concernerait la future entrée en Bourse de l’OL Groupe sur le marché américain à travers une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). Plan qui ne serait plus vraiment à l’ordre du jour et qui pousse donc Iconic à revoir sa position dans le projet lyonnais. Ce dernier n’avait pas vraiment besoin de ça…