Mama Baldé au moment de sa sortie sur blessure lors de Reims – OL (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Auteur du pire début de saison de son histoire, l’OL ne veut pas encore croire à une lutte pour le maintien. Pourtant, sur les 14 scenarii en Ligue 1 avec deux points en sept journées, sept équipes sont ensuite descendues en Ligue 2.

La peur du vide et de l’inconnu. Cette saison, l’OL semble partie pour explorer des univers qui ne lui étaient pas réservés jusqu’à présent. Quand les supporters et les joueurs ne se satisfaisaient pas de la 7e puis 8e place au classement ces deux dernières années, ils devraient signer des deux mains aujourd’hui si un tel scénario leur était proposé. Car oui, plutôt que de jouer le haut du tableau comme annoncé en début de saison, l’OL est bon dernier après sept journées de Ligue 1.

Le club lyonnais n’a toujours pas goûté à la victoire, et cette phrase parait encore inconcevable à prononcer. C’est toutefois bien la réalité à Décines où deux matchs de la peur se profilent contre Lorient, dimanche (15h) puis le 22 octobre contre Clermont (20h45). Deux rencontres qui vont valoir plus de six points, mais qui ne devrait pas pour autant sortir l’OL de la zone rouge outre mesure.

12 cas de figure avec une Ligue 1 à 20 clubs

Alors l’OL est-il condamné à jouer le maintien ? Tout le monde espère forcément que les choses s’améliorent et que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette réussissent enfin une série d'ici au mois de décembre. Mais avoir deux points en sept matchs n’est historiquement pas bon signe en Ligue 1.

Le cas de figure s’est produit à 14 reprises et par sept fois, la formation en question est descendu à l’échelon inférieur. 50% de chance de se sauver ou 50% de chance de descendre, chacun sa grille de lecteur. Néanmoins, seuls deux cas de figure se sont déroulés avec un championnat à 18 clubs. Avec quatre matchs en moins à jouer, il y a plus que jamais urgence.