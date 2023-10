OL : Textor doit "arrêter de vendre du rêve pour rien"

Face à la crise sportive de l’OL, John Textor a choisi de rassurer les supporters lyonnais après la défaite à Reims (2-0). Le propriétaire américain promet de se montrer actif durant l’hiver, mais est-ce vraiment possible ?

À défaut de pouvoir occuper l’espace médiatique au quotidien depuis Lyon, John Textor se contente de communiqués pour exprimer sa pensée. Quelques minutes après la nouvelle déroute (2-0) de l’OL à Reims dimanche, l’Américain a sorti sa plus belle plume pour éteindre un incendie qui frappe à la porte. Comme en tant de canicule, Textor cherche à prévenir et en a donc appelé au soutien populaire dans ces temps de fortes chaleurs.

Malgré les encouragements à Reims, la relation entre les supporters et les joueurs s’est terminée sur des bras d’honneur et des "mouillez le maillot" en Champagne. Forcément mis au courant de la situation, Textor a donc cherché à prendre le taureau par les cornes dans son communiqué dominical. "Je n'ai d'autre choix que de vous demander de continuer d'apporter un soutien, un encouragement positif à une équipe fragile, même dans des circonstances difficiles."

Un passage devant la DNCG fin octobre - début novembre

Depuis le début de la saison, les groupes de supporters ont montré une relative patience face aux résultats de l’OL. Est-ce réellement bon signe ? Le match contre Lorient dimanche (15h) pourrait apporter un premier élément de réponse, mais à l’heure actuelle, ce ne sont pas les supporters qui sont sur le terrain, mais bien les joueurs. Sans faire de cas par cas, John Textor les a ramenés à leurs responsabilités, tout en confirmant une certaine liberté de décision à Fabio Grosso pour faire des choix forts. "Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n'apprend pas toujours de choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence."

C’est la première fois qu’une mise en garde est faite de cette manière par John Textor même si elle a forcément moins de poids dans un communiqué que dans l’intimité d’un vestiaire. Les joueurs mis face à leurs responsabilités, qu’en est-il pour le propriétaire américain ? En voulant éteindre l’incendie dimanche, Textor a souhaité rassurer alors que certains bâtons viennent une fois de plus se mettre dans les roues de son projet. Après la DNCG cet été, il a vu la société Iconic Sports demander le remboursement de ses 75M€ investis pour 19% des parts d'Eagle Football au moment du rachat de l'OL. À ça s’ajoutent la guerre interne avec Jean-Michel Aulas et la future enquête de la FIFA sur le transfert d’Ernest Nuamah. Autant de dossiers qui portent un coup à un projet déjà bancal sur le papier.

Qui souhaite venir dans le marasme actuel ?

Pourtant, Textor veut jouer les capitaines de navire et assure que l’OL "en janvier, n’aura aucune limite en matière de gouvernance sur la capacité à renforcer l’équipe". Une manière de rassurer et peut-être de se rassurer aussi. Malgré l’optimisme de ces déclarations, l’été a appris à se méfier des effets d’annonce de John Textor. Ce dernier a des échanges réguliers avec la DNCG mais qui dit que le gendarme financier sera forcément plus convaincu dans les prochaines semaines ? Nicolas Puydebois "a entendu des annonces sous Jean-Michel Aulas et sous John Textor depuis qu’il est arrivé. Maintenant, je veux des actes." L’Américain en promet pour le mercato avec un renforcement conséquent.

Après n’avoir investi que 20M€ durant l’été et s’être délesté de lourds salaires, Textor veut sortir le chéquier. Mais pour quoi, pour qui ? Qui à l’instant T souhaite venir s’impliquer dans le marasme lyonnais ? "À un moment donné, ça reste du football, il y a un côté sportif, ça n’est pas que du business. Oui, ils veulent tous gagner de l’argent, mais ça reste du foot, on veut gagner des matchs, des titres pour certains, a poursuivi notre consultant sur le plateau de TKYDG. Ce n’est pas en venant à l’OL cette année que tu vas gagner des titres."

Lanterne rouge du championnat, l’OL a bien son nom pour séduire, mais le flou sportif et institutionnel n’aide pas à se projeter. Ou alors, il va falloir surpayer des joueurs pour les convaincre et donc retourner dans un schéma dont le club a cherché à se débarrasser durant l’été avec des joueurs moyens payés au prix fort… C’est aujourd’hui le problème à l’OL. Tout le monde donne l’impression que la donne va changer parce que le simple nom OL s’affiche sur le blason, mais la réalité est bien différente. Aujourd’hui, il faut "arrêter de vendre du rêve pour rien et revenir à de l’humilité et du travail."