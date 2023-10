Reims - OL (2-0) : Grosso envoie un message à Cherki

Sorti avant même l’heure de jeu de Reims - OL, Rayan Cherki s’est montré surpris. Après la rencontre, Fabio Grosso a rappelé l’état d’esprit collectif qui doit régner.

De notre envoyé spécial à Reims.



En voyant son numéro s’afficher sur le panneau d’affichage du quatrième arbitre, Rayan Cherki est tombé des nues. L’OL était mené 1-0 par Reims, mais à la 54e minute, le meneur ne s’attendait certainement pas à devoir laisser sa place si rapidement. Le scénario du match voulait plutôt qu’il joue les sauveurs d’une formation lyonnaise en crise de confiance. Seulement, c’est bien lui qui est allé s’asseoir sur le banc en même temps que Corentin Tolisso avant même l’heure de jeu. Une spécialité pour Fabio Grosso qui en avait fait de même à Brest en sortant Ernest Nuamah et Diego Moreira cinq minutes après la pause.

Forcément frustré, Cherki avait le masque, que ce soit sur le banc ou dans les entrailles d’Auguste Delaune. Interrogé sur la sortie du meneur, l’entraîneur de l’OL a avant tout fait passer un message à l’international Espoir. "Vous vous amusez beaucoup sur ce sujet et c’est normal. Je l’ai déjà dit, c'est un grand joueur, un très grand joueur de ballon et il peut devenir un très très grand joueur de football. On travaillera ensemble pour qu’il le devienne, mais avec ses coéquipiers parce qu’on a vu que la saison a commencé, tous les joueurs ont joué, mais aucun n’a fait gagner le match à lui tout seul." Dimanche à Reims, Rayan Cherki, dans une position de second attaquant, avait plutôt été à son avantage pendant une demi-heure.

En jouant simple, il avait réussi à déstabiliser le bloc rémois. Avant de retomber dans ses travers et se compliquer la vie. C’est tout le paradoxe avec Cherki. En sortant, l’allant offensif de l’OL en a pris un coup. Dans le même temps, Fabio Grosso veut une formation qui joue ensemble. Un soliste peut-il vraiment faire partie d’un groupe ? Les exemples positifs dans le foot sont nombreux, mais c’est désormais à Cherki d’en prendre conscience. "On peut en sortir seulement si on y croit tous ensemble, en faisant les efforts ensemble, a répété Grosso. Aujourd’hui, on veut travailler pour être plus performants en s’appuyant sur les bonnes choses de ce match."