Bacha alignée à gauche de l’attaque pour PSG - OL

Pour ce choc de D1 féminine entre le PSG et l'OL, Sonia Bompastor a décidé de surfer sur ce qu’elle a vu avec les Bleues. Selma Bacha évoluera comme ailière dans le 4-3-3 lyonnais.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes.



En ce dimanche de football, il reste encore un espoir de victoire à l’OL. Quand les joueurs de Fabio Grosso ont enchaîné une cinquième défaite en sept journées (2-0), les filles de Sonia Bompastor vont tenter de sauver l’honneur du club lyonnais et envoyer un message dans le même temps. Ce dimanche soir (21h), les Fenottes affrontent le PSG au Parc des Princes pour le choc du championnat de France féminine. Il a beau avoir perdu une partie de son caractère décisif avec l’instauration des play-offs, ce rendez-vous reste le premier coché par l’OL et ses joueuses. Après la trêve internationale de deux semaines, les Lyonnaises ont forcément hâte d’en découdre et Bompastor peut compter sur la quasi-totalité de ses forces. Seules Delphine Cascarino et Ada Hegerberg manquent à l’appel pour ce match de la 2e journée de D1 féminine.

Il n’y avait donc que l’embarras du choix pour Bompastor au moment de coucher onze noms sur la feuille de match. Absentes ces dernières semaines, Sara Däbritz et Melchie Dumornay débuteront sur le banc. La vraie nouveauté réside dans la volonté de l’entraîneure lyonnaise de surfer sur les bonnes performances de Selma Bacha avec les Bleues en qualité d’ailière. C’est donc la jeune Lyonnaise qui accompagnera Eugénie Le Sommer et l’ancienne Parisienne Kadidiatou Diani sur le front de l’attaque. Perle Morroni occupera donc le couloir gauche de la défense.

La composition de l’OL contre le PSG : Endler - Carpenter, Gilles, Renard (cap), Morroni - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Le Sommer, Bacha