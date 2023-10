D1 féminine : ce PSG - OL reste t-il toujours un choc ?

Avec le nouveau format des play-offs, les matchs de saison régulière ont perdu un peu d’intérêt, à l’image des confrontations moins décisives entre le PSG et l’OL. Néanmoins, le match de dimanche reste la vitrine de cette D1 féminine.

Après un premier round le 10 septembre dernier pour le Trophée des championnes, le PSG et l’OL se retrouvent ce dimanche du côté du Parc des Princes. Après une trêve de deux semaines qui n’a pas forcément aidé à préparer la rencontre, ce rendez-vous toujours très attendu doit lancer la saison de D1 féminine. Car oui, pour une fois, le duel entre les deux meilleurs ennemis du football français féminin ne se joue pas en fin de phase aller et retour. Non, cette année, il tombe dès la deuxième journée. Alors une partie du titre va-t-il se décider au Parc des Princes ? La réponse aurait été oui si la D1 féminine était restée dans sa formule traditionnelle.

Seulement, dans sa volonté de séduire les diffuseurs, la FFF s’est permis d’instaurer une phase de play-off où toutes les cartes seront rebattues. Interrogée sur la question lors du stage à Divonne-les-Bains, Sonia Bompastor avait clairement montré qu’elle n’était pas l’une des partisanes de cette décision. Elle est restée sur sa ligne de conduite avant ce choc au Parc des Princes. "Autant sur la formule précédente, les matchs face au PSG pouvaient être des matchs décisifs, des finales de championnat, autant là, il y aura moins ce caractère décisif. Dans l’état d’esprit, ça ne change pas nos ambitions."

Une case horaire qui n'aide pas le public familial

Alors ce PSG - OL est-il vraiment toujours un choc de ce championnat de France ? La réponse est bien évidemment oui, car ce match oppose les deux cadors du championnat de France. À l’heure où la Fédération cherche à surfer sur la Coupe du monde 2023 et l’effet Hervé Renard avec les Bleues, voir quelques-unes des meilleures joueuses du monde croiser le fer reste forcément attendu. Pourtant, au moment du coup d’envoi, le Parc des Princes sera loin d’afficher complet.

Selon certaines sources, un peu moins de 20 000 supporters sont attendus dans les travées du stade parisien, bien loin des enceintes pleines à craquer en Australie pour le Mondial. En instaurant les play-offs, il y a clairement un part de l’intérêt de ce duel qui est parti avec. L’OL pourrait perdre qu’il ne ferait pas une croix sur la possibilité de conserver sa couronne. "C’est vrai qu’il y a un petit côté joker avec cette nouvelle formule, mais on est l’OL et on a la gagne en nous", a rapidement rappliqué Selma Bacha vendredi.

Comme une odeur de Ligue des champions au Parc

Est-ce la perte de cette saveur décisive qui pousse les supporters à ne pas répondre présents ? Peut-être même si la case horaire reste encore et toujours un sujet à discussion. On peut se féliciter d’avoir un match de football féminin en prime time un dimanche sur Canal Plus, mais ce PSG - OL va être soumis à la concurrence du derby breton en Ligue 1 Rennes - Nantes. Ce n’est certes pas l’affiche de l’année, mais ça n’aide pas à attirer un audimat. Tout comme le fait de programmer ce duel un dimanche soir alors que le public du foot féminin est essentiellement familial. On avait déjà eu un aperçu lors du Trophée des championnes, le cas risque encore de se répéter avec des sièges vides. "Ce n’est pas l’idée du siècle, ce n’est pas forcément l’idéal."

Si pour le public, un PSG - OL a probablement perdu un peu d’intérêt, pour les joueuses et le staff, un rendez-vous contre le club parisien reste toujours particulier. Il le sera d’autant plus qu’il correspond au retour de Kadidiatou Diani en terres parisiennes, trois mois après son départ. L’ambiance sera forcément un peu hostile envers l’attaquante, de quoi sublimer encore un peu plus la motivation des Fenottes. À l’heure où certaines critiques ont fusé sur les conditions d’accueil et de jeu des matchs de D1 féminine, jouer au Parc des Princes a forcément un petit goût de Ligue des champions pour l’OL. Ce parfum fait partie de l’ADN lyonnais et pousse donc à se surpasser, qu’importe le caractère décisif ou non désormais. Ce n’est pas Selma Bacha qui dira le contraire. "C’est un stade magnifique, ils ont des supporters qui sont exceptionnels et qui mettent de l’ambiance donc c’est toujours un plaisir en tant que joueuse de jouer au Parc des Princes."