Reims - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le septième match de Ligue 1 de l'OL face à Reims.

L’avant-match

C’est sous les fumigènes que les joueurs de l’OL ont pris la direction de Reims samedi. Malgré la situation sportive du club, les supporters lyonnais avaient à cœur de montrer leur soutien et peut-être de donner un supplément d’âme à une équipe qui semble en manquer depuis le début de la saison. Les marques de soutien ont été là, mais c’est bien sur le terrain que l’OL doit gagner. Pour une première cette saison. La tâche ne s’annonce pas facile pour Fabio Grosso et les siens, mais l’entraîneur italien espère au moins que le visage montré à Reims sera bien différent de celui de sa première à Brest. Peut-on vraiment faire pire ? Vu le début de saison, on se garderait bien de dire le contraire.

Pour ce déplacement, après une nouvelle semaine agitée médiatiquement, Grosso doit composer avec les absences d’Alexandre Lacazette (suspension) mais aussi de Dejan Lovren, Mohamed El Arouch et Paul Akouokou. En face, Reims est en pleine confiance après avoir réussi à battre Lille dans le Nord en début de semaine. Actuellement cinquièmes du championnat, les hommes de Will Still espèrent poursuivre sur leur dynamique et continuer leur invincibilité à domicile contre l’OL depuis avril 2015.

À quelle heure se joue Reims - OL ?

Depuis le début de la saison, l’OL est habitué à la case du prime time du dimanche soir, mais ce dimanche, les Lyonnais vont devoir changer leurs habitudes. À l’heure où certains seront encore en plein repas de famille, les joueurs de Fabio Grosso rentreront sur la pelouse d’Auguste Delaune à 13h. La rencontre sera arbitrée par l’expérimenté François Letexier.

Sur quelle chaîne voir Reims - OL ?

Cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 entre Reims et l’OL sera diffusée sur Prime Video. Julien Brun sera aux commentaires avec comme consultant l’ancien attaquant lyonnais Frédérique Piquionne.