Paul Akouokou forfait pour Reims - OL

Incertain vendredi, Paul Akouokou est finalement forfait pour le déplacement à Reims. Le milieu ivoirien rejoint Dejan Lovren et Mohamed El Arouch à l’infirmerie.

Les absences d’Alexandre Lacazette, de Mohamed El Arouch et Dejan Lovren étaient déjà actées quarante-huit heures avant le déplacement à Reims. Un dernier forfait est venu s’ajouter à cette liste ce samedi. En attendant les joueurs qui allaient prendre la direction de la Champagne, les 250 supporters de l’OL présents à Bron ont constaté que Paul Akouokou n’était pas du cortège. Et pour cause. Le milieu ivoirien ne fait pas le déplacement après avoir reçu un coup à l’entraînement durant la semaine. Titulaire contre Le Havre et Brest, il n’enchainera pas un troisième match de suite dans l’entrejeu lyonnais.

C’est la seule nouveauté dans le groupe retenu par Fabio Grosso pour cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1. Ils ne seront donc que cinq joueurs à pouvoir prétendre à une place dans le milieu lyonnais avec Alvero, Caqueret, Lepenant, Maitland-Niles et Tolisso. Dans ce groupe finalement sans surprise, il convient malgré tout de noter le retour de Mamadou Sarr dans le groupe pro après plusieurs semaines passées en réserve.

Le groupe de l’OL à Reims : Lopes, Riou, Bengui - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Mata, O’Brien, Sarr, Tagliafico - Alvero, Caqueret, Lepenant, Maitland-Niles, Tolisso - Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Moreira, Nuamah