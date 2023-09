Initialement prévu comme titulaire, Skelly Alvero a finalement regardé Brest - OL des tribunes. Le milieu a été sanctionné par Fabio Grosso pour un retard à la causerie d’avant-match.

A deux heures près, il allait vivre son premier match en Ligue 1 comme titulaire. Avec l’arrivée de Fabio Grosso, Skelly Alvero avait réussi à convaincre le nouveau coach de lui offrir une place de choix dans le milieu lyonnais pour le déplacement à Brest (1-0). Seulement, ce rêve a volé en éclats juste avant de prendre la direction du stade France-Le Blé. En cause ? Un retard du milieu de terrain pour la dernière causerie de Grosso avant le match. Résultat, une place de titulaire qui s’envole et même bien plus. En choisissant de le sanctionner, Grosso n’a pas fait les choses à moitié et l’a toujours simplement envoyé en tribunes avec Justin Bengui.

En arrivant à l’OL, l’entraîneur italien avait rapidement annoncé vouloir des joueurs impliqués. Il avait aussi montré à Brescia que prendre des décisions quasi radicales ne lui faisaient pas peur. La preuve en a été donnée samedi soir à Brest avec cette sanction contre Alvero. L’occasion aussi pour Fabio Grosso d’asseoir son autorité dans le vestiaire, lui qui vient juste de débarquer entre Rhône et Saône. De la discipline et de la rigueur, des mots qui risquent de résonner à Décines dans les prochaines semaines.