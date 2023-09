Eugénie Le Sommer (France) lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Passeuse décisive vendredi contre le Portugal, Eugénie Le Sommer retrouve une deuxième jeunesse avec Hervé Renard. À 34 ans, elle a joué son 184e match avec les Bleues, dépassant ainsi Camille Abily.

Après être restée au placard pendant plusieurs mois, elle a à cœur de rattraper le temps perdu. Laissée de côté par Corinne Diacre, Eugénie Le Sommer revit depuis l’arrivée d'Hervé Renard. Le sélectionneur français a rapidement annoncé vouloir s’appuyer sur l’attaquante française et a mis à exécution ses paroles, notamment lors de la Coupe du monde 2023. Vivant une nouvelle jeunesse avec les Bleues, Le Sommer continue aussi d’écrire son nom dans l’histoire de la sélection. Déjà meilleure buteuse des équipes de France, la Lyonnaise n’en finit plus de grimper dans le classement des joueuses les plus capées des Bleues.

Le podium à quatre longueurs

Ayant rejoint Camille Abily à la 4e place lors du quart de finale perdu contre l’Australie au Mondial 2023, Eugénie Le Sommer a laissé son entraîneur adjointe dans le rétroviseur contre le Portugal (2-0). Auteur d’une passe décisive pour ce premier match de la Ligue des Nations, l’avant-centre a disputé sa 184e rencontre avec le maillot français, se retrouvant désormais seule sur la 4e marche. Le podium n’est dorénavant plus qu’à quatre longueurs avec Laura Georges et ses 188 sélections. Il restera ensuite Sandrine Soubeyrand (198) et Elisa Bussaglia (192) à rattraper si Le Sommer décide de continuer après les Jeux Olympiques de Paris l’été prochain.