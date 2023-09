Bacha, Diani et Le Sommer avec les Bleues contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour la première rencontre de la Ligue des Nations, les Bleues ont pris le meilleur sur le Portugal (2-0). Titularisée comme ailière, Selma Bacha s’est illustrée avec une frappe lointaine.

Débuts parfaitement réussis pour l’équipe de France féminine. Vendredi, les Bleues disputaient leur première rencontre dans la nouvelle compétition qu’est la Ligue des Nations. Les joueuses d’Hervé Renard n’ont pas eu de retard à l’allumage avec un premier succès (2-0) contre le Portugal. Face à un peu plus de 17 000 spectateurs à Valenciennes, la France a en partie effacé son élimination à la Coupe du monde, un mois et demi après le quart de finale perdu face à l'Australie (0-0, 6-7 aux t.a.b.) même s’il a fallu batailler. Non pas que les Portugaises aient vraiment mis en danger la défense française, mais tout simplement parce que Patricia Morais avait décidé de sortir le match de sa carrière contre les Bleues.

Retours de Mbock et Henry en sélection

La gardienne a réalisé de nombreux arrêts qui ont notamment empêché Eugénie Le Sommer de trouver la faille. Néanmoins, à défaut de marquer, l’attaquante de l’OL s’est muée en passeuse pour trouver Grace Geyoro d’un magnifique extérieur du pied juste avant la demi-heure de jeu (27e). Les Fenottes ont encore une fois été très présentes dans ce succès. Titularisée sur le côté gauche de l’attaque, Selma Bacha est venue clore le festival avec une superbe frappe lointaine qui a fait mouche dans le temps additionnel (2-0, 90e).

La mise en route des Bleues a été réussie vendredi et deux autres bonnes nouvelles se sont greffées à cette soirée. Après trois ans d’absence, Amandine Henry a fait son retour en sélection à vingt minutes de la fin tout comme Griedge Mbock qui s’est, elle, contentée de quelques minutes.