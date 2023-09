OL - Bleues : Mbock n’a "jamais pensé à arrêter sa carrière"

Victime d’une grave blessure à la jambe en septembre 2022, Griedge Mbock a été sur le flanc pendant toute une saison. Après sa longue blessure au tendon d'Achille en 2020, la défenseuse de l’OL assure ne pas avoir pensé à mettre un terme à sa carrière.

Le sort a décidé de s’acharner sur Griedge Mbock ces dernières années. Aujourd’hui toute sourire au moment de retrouver l’équipe de France féminine et Clairefontaine, la défenseuse de l’OL alterne pourtant entre calvaire et grosse satisfaction ces trois dernières années. En retrouvant les Bleues ce vendredi pour le premier match de Ligue des Nations contre le Portugal (21h10), Mbock va tirer un trait sur une année de galère. Il y a un peu plus d’un an, elle s’écroulait en pleurs et en cris sur la pelouse de Sedan, touchée à la jambe.

Victime d'une luxation du genou droit et également touchée au ligament croisé, la Lyonnaise a tiré une croix sur la saison en club et la Coupe du monde 2023. Revenue durant l’été avec l’OL, Griedge Mbock savoure le moindre moment désormais. "Ça va très bien, beaucoup mieux. Depuis que j’ai retrouvé le terrain, je profite un maximum et je prends le positif, a-t-elle confessé au média de la FFF. Ce n’est pas facile de vivre ce genre de moments, mais il ne faut jamais rien lâcher. Il faut essayer de douter le moins possible même si ce n’est pas facile tout le temps. Il faut s’accrocher à quelque chose." À 28 ans, elle aurait pu baisser les bras, car cette grave blessure n’était pas la première de sa carrière.

Les Jeux Olympiques en ligne de mire

Revenue au top lors de la saison 2021-2022 avec notamment le titre en Ligue des champions, Mbock avait galéré la saison d’avant, mettant presque deux ans à se remettre d’une blessure au tendon d’Achille. Autant de souffrance qui aurait pu la pousser à dire stop mais "le Roc" est une battante et assure qu’elle n’a "jamais pensé à arrêter. Je ne pouvais pas m’arrêter sur ça. Je suis de retour et c’est le plus important. Je voyais aussi qu’il y avait pas mal de compétitions qui arrivaient. Je me suis dit que ça devait être un objectif. Les JO, dans son propre pays, ça n’arrive pas tous les jours." Le début du chemin commence ce vendredi avec le premier match de l’histoire de la Ligue des Nations.