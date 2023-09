Les supporters de l’OL en mai 2023 contre Monaco (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Samedi (21h), 500 supporters de l’OL devraient prendre place dans le parcage visiteurs du stade Francis-Le Blé. Face à cette venue, la préfecture du Finistère a publié un arrêté limitant les déplacements à Brest.

Après les 400 à Strasbourg et les 300 à Nice, ils seront un peu plus samedi au stade Francis-Le Blé. Pour le déplacement à Brest, les joueurs de l’OL pourront compter sur le soutien de quelque 500 supporters ayant fait le voyage jusque dans le Finistère. Pour cette rencontre de la 6e journée, les Lyonnais ne s’étaient pas vus être limités par le nombre comme cela avait été le cas lors des deux premiers déplacements. Néanmoins, cette arrivée en masse à Brest a poussé la préfecture du Finistère à publier deux arrêtés à 48h de la rencontre. Non pas pour interdire l’accès au stade aux supporters de l’OL, mais pour encadrer ce déplacement.

Considérant que les Bad Gones et Lyon 1950 "ont réservé deux bus" pour venir en Bretagne, la préfecture a décidé de placer sous escorte de la police nationale cette arrivée aux environs du stade. Pour les Lyonnais qui ne feront pas le déplacement organisé par les deux groupes de supporters, l’accès au centre-ville brestois est, lui, interdit, tout comme l’usage d’engins pyrotechniques, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du stade Francis-Le Blé. Le feu d’artifice, on espère surtout qu’il soit sur le terrain pour la première de Fabio Grosso à la tête de la formation lyonnaise.