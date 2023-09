Brest reçoit l'OL samedi (21 heures) pour le compte de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Éric Roy et son staff peuvent s'appuyer sur un groupe presque au complet.

C'est avec quasiment tout son effectif que Brest s'apprête à accueillir l'OL au stade Francis-Le Blé, samedi à 21 heures. Pour cette rencontre de championnat, le coach français Éric Roy aura l'embarras du choix. Sauf à une exception près. Victime d'une blessure aux ischio-jambiers face à l'OM le 26 août dernier, le polyvalent milieu Mathias Pereira Lage sera encore trop juste pour faire son retour. L'entraîneur finistérien l'a confirmé en conférence de presse jeudi. "Il a repris avec le groupe cette semaine, mais on va encore attendre un peu, a indiqué Roy. On ne va pas prendre de risques et si possible le préserver." Avant d'ajouter : "Sinon, tout le monde est sur le pont pour la réception de l'Olympique lyonnais."

Une seule indisponibilité à l'OL également

Côté lyonnais, Henrique et Tino Kadewere ont fait leur retour à l'entraînement et sont à la disposition de Fabio Grosso. Pour sa part, Dejan Lovren n'est pas apparu à la séance d'entraînement ce jeudi matin avec le reste de ses coéquipiers et est forfait. Alors que l'OL ne compte que deux points au compteur après cinq matchs, Alexandre Lacazette et sa troupe espèrent décrocher un premier succès pour lancer leur saison étriquée jusqu'à maintenant.