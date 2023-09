OL : une nouvelle méthodologie pour trouver un collectif

Arrivé depuis moins d’une semaine à l’OL, Fabio Grosso n’a pas encore imposé sa patte. Néanmoins, l’entraîneur italien a déjà bouleversé quelques habitudes.

Comme lors de sa présentation lundi, il a tenu le quart d’heure alloué à la presse tout en français jeudi. Quatorze ans après son départ, c’est presque comme s’il n’était pas parti de l’OL. Mais ce n’est clairement pas sur la partie médiatique que Fabio Grosso est attendu, même si l’exemple Peter Bosz avait démontré qu’une maitrise de la langue de Molière n’était pas de trop pour faire passer des messages.

Jeudi, l’entraîneur italien en a encore fait passer beaucoup après ceux lors de sa présentation. À la différence que quatre jours se sont écoulés depuis et qu’il a pu faire connaissance et appréhender un peu plus son effectif. "J’ai trouvé un groupe très sérieux, avec des gens très disponibles. Je suis confiant pour le futur", s’est-il enthousiasmé face au parterre de journalistes.

"On ne fait pas les choses pour emmerder quelqu'un"

En l’espace de quelques séances, Fabio Grosso ne va bien évidemment pas tout révolutionner. Mais cette première semaine de découverte a eu le mérite de voir l’Italien être en rupture avec ce qui se faisait avant. Quand certains autour du club décrivaient la situation comme le "Club Med" ces derniers temps, la touche italienne a changé tout ça avec notamment cette double séance d’entraînement mercredi. Et cela ne semble pas être qu’un simple coup d'essai en ces temps de découverte.

À l’image de la rigueur italienne et de sa réputation, Grosso veut de l’ambition et de la sueur. "Ça a été très bien accueilli par le vestiaire. On va forcément faire des choses qui vont un peu moins plaire, mais ce seront des choses qui vont servir au groupe, au club, pour monter le niveau. On fait des choses qu’on pense être le meilleur pour grandir. Ça n’est pas faire les choses pour emmerder quelqu’un. On commence à se connaitre, il y a un bon état d’esprit même dans la difficulté actuelle. Il y a la conscience qu’il faut bien travailler."

Grosso mise sur les petits groupes et des transitions rapides

Avec leur nouvel entraîneur, les joueurs de l’OL vont être servis et la nouveauté est forcément propice à l'acceptation. Il faudra revenir dans quelque temps pour voir si les sourires sont toujours là. La révolution n’est bien évidemment pas totale et ne se fera pas en un claquement de doigts samedi à Brest. S’il se veut en rupture avec Laurent Blanc, Fabio Grosso sait qu’il faut se montrer pragmatique dans ces premiers pas tous ensemble. Il ne va pas tout chambouler dans le Finistère malgré son appétence pour les jeunes et des statuts qui n'ont pas forcément sa considération au moment de mettre sa meilleure formation. "On veut être une équipe, il faut des valeurs communes. On mettra ensuite des ingrédients tactiques et techniques. Il ne faut pas commencer à l’envers. "

Pourtant, s’il n’a pas souhaité une nouvelle fois s’épancher sur l’aspect tactique de sa philosophie, l’entraîneur italien a déjà posé les fondements de ses envies. "Défendre, c’est fondamental parce qu’une équipe qui veut bien jouer doit d’abord penser à bien défendre." Durant toute la semaine, des travaux en petits groupes ont été réalisés, tout comme un dix contre dix mercredi. Ce qui en est ressorti touche avant tout à la volonté de Grosso de ne pas avoir une possession stérile, mais bien d’un jeu avec des transitions rapides où les touches de balle ne sont pas multipliées, au moins dans les 40 à 50 premiers mètres. "J’ai une méthodologie technique et tactique, j’aime que mon équipe bouge, qu’il y ait une relation entre les joueurs, attaquer les espaces. Il faut utiliser les joueurs pour créer les espaces. S'ils sont déjà là, il faut les attaquer. Pour tout ça, il faut bien défendre donc c’est un mix de choses. Mais toutes ces choses s’appuient sur une valeur commune à l’équipe."

Un coach dans la communication avant tout

Avec des adjoints venus comme lui de l’autre côté des Alpes, difficile de se faire comprendre actuellement. Mais cette notion de groupe vaut également pour le staff. Jeudi, Cédric Uras et Alexandre Fahri ont joué les traducteurs pour l’échauffement de début d’entraînement. Cette entraide qui commence hors du terrain doit se ressentir sur le rectangle vert. Arrivé depuis seulement une vingtaine de jours à l'OL, Ernest Nuamah a déjà observé ces changements par rapport à l’ancien staff. "La grande différence est que le coach veut un jeu collectif, former un groupe. Son objectif est qu’on joue bien ensemble pour obtenir des résultats et pas tant qu’on ait des résultats individuels."

C’est peut-être le chantier le plus colossal de ce début de mission pour Fabio Grosso. L’OL n’a pas ou peu montré cet allant collectif. On l’a encore vu contre Le Havre, c’est avant tout par des décisions individuelles qu’est venu le danger lyonnais. À l’heure où il veut réparer les têtes, Grosso sait aussi que la partie tactique aura une grande incidence sur cet état d’esprit collectif. En adepte, le champion du monde 2006 passera par la communication, quitte à "piquer, car tout le monde peut s’améliorer".