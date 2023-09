OL : Grosso n’a pas encore de staff "définitif"

Arrivé avec quatre adjoints, Fabio Grosso était accompagné par Cédric Uras, Jean-François Vulliez ou encore Alexandre Fahri jeudi. L’entraîneur italien va rester dans cette disposition pour ce début d’aventure avant de voir si certains changements seront effectués dans le temps.

Ce jeudi, il y avait un peu de Laurent Blanc chez Fabio Grosso au moment de se présenter sur l’un des terrains du centre d’entraînement de l’OL. Casquette vissée sur la tête comme le Cévenol, l’entraîneur italien a profité du début de la séance pour aller observer Rémy Vercoutre et les trois gardiens lyonnais du groupe professionnel (Lopes, Riou, Bengui). Pour la mise en route, Grosso délègue ce travail à ses adjoints et notamment Francesco Vaccariello, le préparateur physique débarqué dans ses valises à Lyon. Depuis le début de la semaine, l’ancien staff de Laurent Blanc (Vulliez, Uras, Fahri, Vercoutre) cohabite avec celui de l’Italien.

Ils sont quatre à avoir traversé la frontière transalpine ces derniers jours. Raffaele Longo, premier assistant de Grosso, Mauro Carretta, assistant technique chargé de l'analyse des matches et du travail vidéo, Francesco Vaccariello, en charge de la préparation physique, lui-même assisté de Vittorio Carello, préparateur et analyste datas athlétiques. En nombre depuis quatre jours, le staff de l’OL va-t-il rester ainsi jusqu’à la fin de la saison ?

Huit membres du staff ce jeudi à l'entraînement

Fabio Grosso a fait pour le moment avec les moyens du bord avant peut-être d’apporter définitivement sa touche. "Je suis venu avec les gens que j’ai choisis. On a fait un plan, un cadre. On a regardé ce qu’il y avait dedans et comme je l’ai déjà dit, on a essayé de trouver un rôle pour chacun, a déclaré le coach italien en conférence de presse. Il y a toujours une période pour se connaitre et, pour le moment, on sait ce qu’on doit faire. Dans le temps, on verra si ce sera définitif ou s’il y aura besoin de quelqu’un en plus ou en moins. Mais cette personne continuera à aider et à améliorer le club dans un autre rôle."

Mardi, Jean-François Vulliez avait réitéré son envie de rester adjoint sans forcément postuler pour un rôle dans le staff de Fabio Grosso.