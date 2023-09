Ernest Nuamah était en conférence de presse ce jeudi matin. L'ailier ghanéen a notamment parlé de ses premières impressions depuis son arrivée à l'OL.

"C'est un club incroyable, je suis content d'être ici." Ernest Nuamah s'est montré plutôt heureux au moment de répondre aux questions des journalistes sur sa venue entre Rhône et Saône. Arrivé sous la forme d'un prêt après avoir été acheté par Molenbeek, club de la galaxie Eagle Football détenue par John Textor, le Ghanéen ne semble pas regretter son choix. "Rejoindre l'OL a été ma décision et celle de mon équipe. C'était la meilleure décision pour moi." Avant de poursuivre : "J'ai beaucoup discuté avec Matthieu Louis-Jean (responsable du recrutement) avant de signer. Je connaissais déjà le club et les précédents Ghanéens passés ici."

"Tout le monde a été très accueillant avec moi"

Grand espoir du football au sein de son pays, Ernest Nuamah avait déjà brillé en sélection ghanéenne lors de la dernière trêve internationale. Des prestations que Fabio Grosso et son staff espèrent revoir lors des prochaines échéances en championnat. Le joueur mesure la chance d'être au sein d'une grande institution comme l'Olympique lyonnais et compte donner le maximum. "C'était la meilleure opportunité pour grandir et progresser", a-t-il déclaré. Confronté à une forte concurrence dans le secteur offensif (Baldé, Lacazette, Diego Moreira, Jeffinho), Nuamah va devoir exprimer au maximum ses qualités sur le terrain. Afin de convaincre son coach de lui accorder sa pleine confiance.