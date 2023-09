En comité très restreint dans cette trêve internationale, l’OL féminin en a profité pour s’entraîner avec les équipes masculines de l’Académie mardi et mercredi.

Ce jeudi, elles n’étaient que six à l’entraînement concocté par le staff technique de l'OL. Comme à chaque trêve internationale, les joueuses présentes au centre de Décines se comptent sur les doigts d’une ou des deux mains. Pour celle de septembre, pas de moins de vingt Fenottes ont pris la direction de leur sélection. À ces escapades internationales se sont ajoutés certains pépins physiques pour Melchie Dumornay et Ada Hegerberg qui se contentent de travail en salle ces derniers jours.

Garder du rythme et travailler physiquement

On est donc loin de la préparation idéale pour le choc contre le PSG le 1er octobre, mais Sonia Bompastor a appris à faire avec depuis sa prise de fonction au printemps 2021. Désormais habituée à ces cas de figure, l’entraîneure lyonnaise tente d’anticiper au maximum et avait prévu des séances particulières cette semaine. Mardi et mercredi, les joueuses de l’OL ont en effet effectué des entraînements avec les garçons de l’Académie. Une façon de garder le rythme pour les Fenottes restées sur place, mais aussi de travailler sur le plan physique.