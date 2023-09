Parmi les derniers internationaux de l’OL à jouer en sélection, Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico se sont mis en évidence mardi. Les deux Lyonnais ont marqué dans leur rencontre avec le Ghana et l’Argentine.

Ce n’était qu’un match pour du beurre, mais Ernest Nuamah en a profité pour faire le plein de confiance avant de retrouver l’OL dans les prochaines heures. Après avoir offert la qualification pour la prochaine CAN la semaine dernière, l’ailier s’est de nouveau mis en évidence mardi avec le Ghana face au Libéria. Remplaçant lors du premier match, Nuamah a commencé comme titulaire ce match amical à Kumasi et a fait parler la poudre avec les Black Stars. Quand les deux nations se sont neutralisées à la pause, le joueur de l’OL a fait basculer la rencontre en faveur du Ghana en l’espace de sept minutes.

À la 52e, il s’est offert un enchaînement de toute beauté sur une longue ouverture. Un contrôle en porte-manteau suivi d’une demi-volée croisée du gauche entre les jambes du portier adverse. Juste avant l’heure de jeu, il s’est mué en passeur pour Mohamed Kudus et le but du break ghanéen. Vainqueur 3-1 avec son pays, Nuamah va peut-être apporter un vent de fraîcheur à Décines en vue du match contre Le Havre, dimanche (20h45).

Le Ghanéen n’a pas été le seul buteur lyonnais mardi puisque Nicolas Tagliafico s’est, lui aussi, illustré dans un match avec un peu plus d’enjeu. Opposée à la Bolivie dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’Argentine a signé un deuxième succès (0-3) en deux matchs du côté de La Paz. L’altitude de la capitale bolivienne n’a pas empêché les coéquipiers d’Angel Di Maria de dominer les débats, bien aidés par une supériorité numérique pendant 50 minutes. De nouveau titulaire comme latéral gauche, Nicolas Tagliafico a fêté sa 51e sélection avec l’Albiceleste par un but de la tête. Sur un coup-franc brossé de Di Maria, le défenseur de l’OL a fait le break juste avant la mi-temps (42e) et inscrit par la même occasion son tout premier but en sélection.