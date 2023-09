OL : Akouokou de retour à l’entraînement ce jeudi

Heureux papa d’un petit garçon samedi dernier, Paul Akouokou avait rejoint Séville en début de semaine. Le milieu ivoirien était de retour à l’entraînement ce jeudi, à deux jours du déplacement à Brest.

Il avait fait le choix de ne pas quitter Lyon pour pouvoir être disponible pour le match contre Le Havre dimanche. Mais Paul Akouokou a bien dû prendre un avion direction Séville pour voir pour la première fois son fils, tout juste né samedi. Ayant eu l’autorisation de l’OL pour se rendre auprès de sa femme, le milieu ivoirien n’avait pas encore pu découvrir les méthodes de Fabio Grosso, le nouvel entraîneur. C’est désormais chose faite puisque Akouokou était de retour à l’entraînement ce jeudi. À deux jours du déplacement à Brest pour la 6e journée de Ligue 1, l’entraîneur italien devrait pouvoir faire des choix en Bretagne, car son effectif est quasiment au complet avec le retour du milieu ivoirien. Ce jeudi ne manquait que Dejan Lovren à l’appel, toujours en délicatesse avec son bassin suite à un coup reçu la semaine dernière.

Heureux papa durant le week-end, Paul Akouokou est de retour à l’entraînement ✅

Toujours pas de Lovren en revanche ❌ #OL pic.twitter.com/gwlHYbV1NI — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) September 21, 2023

Pour cet entraînement d’une cinquantaine de minutes et qui a débuté par de la vidéo, Fabio Grosso a observé dans un premier temps son groupe de loin comme pouvait le faire Laurent Blanc en son temps. Balle au pied, il a alterné entre regard sur l’entraînement des gardiens et celui des joueurs. Ce dernier a été essentiellement autour de la prévention physique pour lancer cette séance avec un intérêt porté aux étirements et mise en route progressive. Une méthode très italienne, mais qui s’explique aussi par la volonté de ne pas charger trop à deux jours du rendez-vous en championnat et au lendemain d'une double dose d'entraînement.

Le groupe présent à l’entraînement : Lopes, Riou, Bengui - Caleta-Car, Diomandé, Laaziri, Kumbedi, Mata, O’Brien, Sarr, Tagliafico, Henrique - Caqueret, El Arouch, Lepenant, Maitland-Niles, Alvero, Tolisso, Akouokou - Baldé, Cherki, Jeffinho, Lacazette, Nuamah, Moreira, Kadewere