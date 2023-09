Débarquée durant l’été à l’OL, Kadidiatou Diani a été le gros coup du club lyonnais sur le marché des transferts. L’attaquante a été séduite pour le projet sportif.

On l’annonçait en Angleterre ou en Espagne et c’est finalement du côté de la France que Kadidiatou Diani a décidé de poursuivre sa carrière. En fin de contrat au PSG, l’attaquante a fait le choix de rejoindre le concurrent qu’est l’OL plutôt que tenter l’aventure à l’étranger. Elle s’est forcément attirée certaines critiques, mais Diani assume son choix qui est avant tout sportif. "Oui, l’argument sportif a été décisif. Que dire de plus ? Pour moi, oui. Sinon, je ne serais pas partie, avoue-t-elle dans un entretien au Parisien. Lyon a plus d’arguments pour atteindre les objectifs : championnat, Coupe de France, Ligue des champions. C’est la raison de mon choix."

"Je mets toutes les chances de mon côté"

Quand Marie-Antoinette Katoto avait fait le choix de prolonger au PSG malgré l’intérêt lyonnais à l’été 2022, Kadidiatou Diani n’a pas senti une vraie volonté parisienne durant la saison avec les affaires extra-sportives qui l’ont touchée elle et son entourage. En rejoignant l’OL, Diani doit s’"intégrer au projet de jeu avec mes coéquipières. On a besoin de travailler ensemble" mais elle possède la même mentalité que les Fenottes : une soif de victoires et de titres à 28 ans. "En arrivant à Lyon, je sais que je suis attendue. Je me suis dit qu’il n’y avait qu’à l’OL que je remporterai des titres majeurs comme la Ligue des champions ou le championnat. Je mets toutes les chances de mon côté."

Devant se familiariser encore avec son nouvel environnement, Diani est encore en phase d’observation. Mais c’est bien à partir du printemps que l’internationale française est attendue au tournant.