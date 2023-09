Les joueurs de l’OL fêtent un des buts à Brest en décembre 2022 (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

En déplacement du côté de la Bretagne pour y défier le Stade Brestois samedi (21h), l'OL compte se rassurer alors que le club breton est un adversaire qui lui sourit souvent.

20 avril 2022. C'est la date à laquelle l'OL a connu sa dernière défaite face à Brest sur la pelouse du stade Francis-Le Blé. Les Rhodaniens s'étaient inclinés sur le score de 2 buts à 1, malgré un but de Moussa Dembélé. Néanmoins, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette n'ont que très peu raté leur venue en terres bretonnes lors des précédentes confrontations. En effet, l'OL n'a connu qu'un seul revers sur ses sept derniers affrontements sur le terrain du club entraîné désormais par Éric Roy (2 succès et 4 nuls). La saison dernière, les Gones l'avaient emporté de belle manière (4-2).

Gagner face à Brest pour préparer la suite

Pour cette 6ᵉ journée de championnat, les partenaires de Steve Mounié ont la ferme intention de remporter un nouveau succès après leur très bon début de saison depuis la reprise mi-août. Actuellement deuxième au classement avec 10 points derrière l'AS Monaco (1ᵉʳ), l'équipe finistérienne veut poursuivre sur sa lancée en allant chercher un quatrième succès en six rencontres de Ligue 1. Pour sa première sur le banc, Fabio Grosso va devoir trouver les solutions pour remettre l'OL sur de bons rails, avant les prochaines échéances (Reims le 01/10 et Lorient le 08/10).