OL : Lovren forfait pour le déplacement à Brest samedi (21h)

Touché au bassin la semaine dernière, Dejan Lovren est toujours convalescent. Le défenseur croate n’a pas repris l’entraînement et est forfait pour le déplacement de l’OL à Brest, samedi (21h).

Ce n’était qu’un coup au bassin, mais cela l’avait empêché de pouvoir postuler pour le match contre Le Havre dimanche. Déjà absent pendant toute la préparation estivale, Dejan Lovren avait repris l’entraînement avant la trêve internationale et comptait sur les deux semaines de relâche du championnat pour faire son retour à la compétition dimanche dernier. Peine perdue malgré des minutes en amical contre Auxerre et il faudra encore patienter pour revoir le Croate sous le maillot lyonnais. Ce jeudi, Lovren n’était pas présent à l’entraînement et ne sera pas plus du déplacement à Brest. L’OL a en effet communiqué le forfait de son défenseur central pour la rencontre de la 6e journée de Ligue 1 samedi (21h).

Dernier match officiel le 14 mai dernier

Sans Lovren, Fabio Grosso devrait quand même compter sur un groupe fourni puisque le Croate est le seul forfait annoncé par le club. La convalescence du vice-champion du monde 2018 commence malgré tout à durer. Dejan Lovren n’a plus joué en championnat depuis 14 mai dernier et le déplacement à Clermont. Touché aux ischios, il avait dû laisser sa place à la 44e minute et faire l’impasse sur les trois derniers matchs de la saison dernière. Revenu pour le début de la préparation estivale, il avait rechuté dès le premier match amical contre De Treffers et n’est plus apparu dans un groupe depuis.