OL : Grosso veut "mettre de côté ce qu’il s’est passé avant"

À la tête de l’OL depuis quatre jours, Fabio Grosso est conscient du chantier qui l’attend. Pour préparer le déplacement à Brest, l’entraîneur italien a insisté sur l’aspect mental.

La séance ne devait durer qu’une cinquantaine de minutes, elle s’est finalement étirée dans le temps, repoussant de presque une heure la conférence de presse avant Brest - OL. En ces temps de découverte, Fabio Grosso veut forcément découvrir un maximum son effectif, mais aussi travailler certains aspects en vue du déplacement de samedi. Après une double ration mercredi, les joueurs lyonnais ont eu un programme plus léger ce jeudi, mais pas forcément sans travail.

Avec son staff élargi, Grosso peut se permettre de travailler en petits groupes et cibler les points négatifs qu’il a pu observer ces derniers jours, mais aussi à la vidéo. "Aujourd’hui (jeudi), on a coupé le groupe pour travailler avec les défenseurs sur certains concepts et avec les attaquants et milieux des combinaisons vers le but, a détaillé le coach italien. J’ai besoin d’eux pour bien faire le travail."

"Dans la vie, c'est important de parler"

La mission de Fabio Grosso a débuté depuis lundi, mais elle va officiellement commencer samedi (21h) dans le Finistère. Face au deuxième de Ligue 1, la tâche ne s’annonce pas aisée pour un OL malade, mais l’ancien coach de Frosinone souhaite avant tout voir une équipe plus que des individualités. "J’ai envie d’entendre qu’on a vu une équipe qui joue ensemble. Si on a vu cette équipe-là à Brest, alors on va partir sur quelque chose de positif."

Depuis quatre jours, Fabio Grosso a forcément travaillé tactiquement, mais à l’instant T, il assure que ce n’est pas vraiment le chantier prioritaire de l’OL. Avec deux points en cinq matchs, les têtes sont forcément touchées et c’est sur cet aspect mental qu’il insiste. "On a des difficultés à cause des résultats, mais on a essayé de mettre de côté ce qui s’est passé avant. On veut bien commencer ce début d’aventure. Dans la vie, c’est important de parler. Dès qu’on parle, il y a quelqu’un qui écoute. Il y a quelque chose qui sort des échanges et cela doit toujours servir à améliorer l’équipe. On fait un jeu d’équipe."

La notion de collectif a par moment donné l’impression d’être un mirage à l’OL ces derniers mois. C’est pourtant le leitmotiv du nouvel entraîneur lyonnais.