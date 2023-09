OL : Grosso a concocté une double séance ce mercredi

Arrivé lundi à la tête de l’OL, Fabio Grosso tente déjà d’imposer sa patte. Pour préparer le déplacement à Brest samedi (21h), l’entraîneur italien a notamment concocté une double séance ce mercredi.

Le salut passera par le travail. C’est plus ou moins ce qu’a laissé entendre Fabio Grosso lundi à la question de savoir ce qui va permettre à l’OL de remonter au classement. L’entraîneur italien risque d’être en rupture total avec Laurent Blanc et ce ne sera pas pour déplaire aux supporters lyonnais, très critiques sur les jours de repos accordés aux joueurs comme lors de la trêve internationale.

Se sachant sur un siège éjectable, Blanc n’allait pas tout chambouler, et c’est compréhensible, mais avec cinq jours de repos sur dix, il y a forcément eu du mécontentement à la vue de la situation sportive du club rhodanien. Grosso devrait régler une partie de ce problème, du moins dans un premier temps. Il l’a déjà montré lundi avec une séance imposée aux joueurs alors que ces derniers devaient être en repos.

Une méthode sur le long terme ?

Cela a permis de faire les présentations, mais le staff lyonnais est désormais pleinement lancé dans la préparation du match contre Brest, samedi (21h). Afin de découvrir un peu mieux son groupe et monter le curseur, Fabio Grosso a augmenté la charge de travail pour la semaine. Ce mercredi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette auront le droit à une double séance. "Il y aura deux groupes le matin, car il y a un travail d’individualisation qui va être fait et Fabio veut travailler avec des petits groupes, mais l’après-midi, on sera tous ensemble, a confirmé Jean-François Vulliez sur OLPlay. On découvre ce qu’il veut faire, c’est une autre méthode."

Une méthode à l’italienne qui doit faire sortir les joueurs de leur zone de confort.