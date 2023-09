Boateng (ex-OL) sera rejugé pour violences conjugales

Jérôme Boateng, ancien défenseur de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après l’annulation de sa condamnation, l’ex-défenseur central de l’OL, l’Allemand Jérôme Boateng, va être rejugé par la justice de son pays. Un nouveau procès pour violences conjugales aura lieu à une date ultérieure.

La justice allemande a annulé ce jeudi 21 septembre la condamnation de l’ancien défenseur de l’OL Jérôme Boateng pour violence envers son ex-compagne, et ordonné une nouvelle procédure pour les mêmes faits remontant à 2018. La plus haute instance judiciaire de Bavière a ainsi accédé aux demandes en révision des trois parties, et annulé la condamnation du joueur à une amende de 1,2 million d’euros, prononcée en appel en novembre 2022.

Des vices de procédure ont été invoqués et un nouveau procès aura lieu à une date encore inconnue. L’ancien international allemand, âgé de 35 ans, est poursuivi pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne. La peine dont Boateng avait écopé en première instance avait été légèrement réduite en appel : en septembre 2021, il avait été condamné une première fois à une amende de 1,8 million d’euros.

Des faits qui remontent à 2018

Selon son ex-compagne, le joueur l’avait frappée lors de vacances aux Caraïbes en 2018, après la piteuse élimination de l’Allemagne au premier tour du Mondial de football en Russie. Il avait d’abord lancé vers elle divers objets, lui avait "enfoncé un œil avec le pouce, mordu et tiré par terre par les cheveux". Il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. La justice a donné raison jeudi à la défense de M. Boateng, qui contestait le fait qu’une des demandes de récusation d’un juge, lors des procédures antérieures, avait été tranchée par une instance à laquelle participait ce même juge.

Les demandes de révision formulées par le parquet et l’ex-compagne du joueur ont aussi été entendues. Ces derniers contestaient le fait que le jet d’un sac isotherme, reproché à l’ex-joueur du Bayern, puisse avoir engendré de simples blessures. Le tribunal n’avait en effet pas précisé si ce sac était considéré comme un objet dangereux ou non, ce qui aurait pu faire encourir une peine plus lourde.