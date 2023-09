OL : Glasner aussi dans le viseur de la sélection allemande ?

Oliver Glasner, ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort (Photo by Daniel ROLAND / AFP)

En difficulté, Hansi Flick n’a pas forcément un avenir assuré à la tête de la sélection allemande. Selon les médias du pays, Oliver Glasner et Julian Nagelsmann font partie des profils qui plaisent à la Fédération en cas de limogeage.

John Textor y est allé en personne. Après avoir été gentiment repoussé par Graham Potter, le propriétaire de l’OL a pris un avion jeudi pour aller à la rencontre d’Oliver Glasner comme annoncé par L’Equipe et Olympique-et-Lyonnais. À 49 ans, l’entraîneur autrichien possède un profil qui plait en interne suite à ses passages à Wolfsburg et l’Eintracht Francfort. Il a quitté ce dernier club durant l’été et est désormais libre comme l’air.

Textor réussira-t-il à trouver les bons mots pour le convaincre d’être le successeur de Laurent Blanc à l’OL ? Les premiers échanges auraient été positifs entre les deux camps, même si cela ne veut pas dire pour autant que tout est bouclé, loin de là.

Pas forcément de limogeage dans l'immédiat

Mais avec une reprise du championnat le 17 septembre contre Le Havre, John Textor doit malgré tout s’activer, d’autant plus que le profil de Glasner ne plairait pas seulement à Décines. Quelques heures avant l’intérêt lyonnais pour le coach autrichien, Bild avançait que le vainqueur de la Ligue Europa 2022 faisait partie avec Julian Nagelsmann des deux options de la Fédération allemande pour le poste de sélectionneur si cette dernière venait à remercier Hansi Flick.

L’ancien coach du Bayern Munich a du mal à imposer sa patte depuis sa prise de fonction le 1er août 2021 avec notamment une élimination dès le premier tour de la Coupe du monde 2022. Ce n'est pour l’instant qu’une hypothèse si Flick inverse la tendance durant cette trêve, mais cela montre malgré tout l’image positive qu’a pu laisser Oliver Glasner lors de son passage en Bundesliga.