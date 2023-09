A la veille du début de la Coupe du monde de rugby, la Métropole de Lyon a offert près de 3 000 places solidaires pour les matchs Uruguay-Namibie et Nouvelle-Zélande-Uruguay au Parc OL.

C’est le grand jour. Ce vendredi à 21h, la Coupe du monde de rugby sera officiellement lancée du côté du Stade de France avec comme mise en bouche le choc entre le XV de France et celui de la Nouvelle-Zélande. Si elles s’affrontent dans la capitale pour cette première journées, les deux nations et notamment les All Blacks vont venir voir si l’herbe est plus vert au Parc OL dans les prochaines semaines. L’enceinte de Décines va en effet accueillir cinq matchs de poules dont un France - Italie le 6 octobre prochain.

Avec de pouvoir voir les coéquipiers d’Antoine Dupont, les Lyonnais auront eu l’occasion d’observer à deux reprises la Nouvelle-Zélande contre l’Italie le 29 septembre puis contre l’Uruguay le 5 octobre. Cette dernière rencontre fait d’ailleurs partie de l’un des deux matchs concernés par le geste de la Métropole de Lyon jeudi. A la veille de l’ouverture du Mondial 2023, Bruno Bernard a remis près de 3 000 places solidaires pour les matchs Uruguay-Namibie et Nouvelle-Zélande-Uruguay à des communes et à une centaine de structures impliquées dans des missions sociales. Un beau geste pour un évènement qui se veut populaire.