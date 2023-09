OL - Bruno Cheyrou : "Il faut intégrer tous les changements"

N’étant plus en charge du recrutement de l’OL, Bruno Cheyrou reste malgré tout dans la galaxie Eagle Football. Il concède que le début de saison lyonnais n’est pas à la hauteur des espérances.

Il avait l’habitude d’être celui qui parlait presque le plus dans la direction de l’OL depuis un an et demi. Même s'il n’avait pas la casquette de directeur sportif, mais Bruno Cheyrou se comportait parfois comme tel. Le résultat avant tout d’une gouvernance dans laquelle le départ de Juninho n’avait pas été compensé et ne l’est toujours pas même sous John Textor. Écarté de son rôle de chef de la cellule de recrutement au profit de Matthieu Louis-Jean, Cheyrou garde malgré tout un pied à l’OL. Non plus dans l’opérationnel, mais bien au sein d’Eagle Football. Même si son rôle exact reste assez flou, l’ancien milieu de Liverpool continue donc d’opérer, notamment au niveau des transferts entre les quatre clubs de la galaxie Eagle. Il aurait, semble-t-il, joué un rôle dans le départ de Jeff Reine-Adelaïde.

"Il faut un peu de temps"

Même loin de Lyon, le début de saison catastrophique a forcément trouvé un écho dans la holding de Textor à l’image de l’avenir incertain de Laurent Blanc. Cheyrou concède que "ce n’est pas le début de saison que l’on attendait" mais comme Santiago Cucci, il réclame du temps. "Il s’est passé beaucoup de choses depuis un mois et il faut un peu de temps pour tout mettre en place, pour que les choses soient un peu plus calmes et tranquilles, pour que l’on soit vraiment concentré sur le travail et que l’on intègre tous les changements, a-t-il déclaré Thinking Football Summit. Malheureusement, nous aurions aimé gagner quelques matchs, c’est certain, mais c’est peut-être la voie à suivre avant de connaitre des jours meilleurs dans les mois à venir." Pas de panique à avoir donc si l’on écoute tous les dirigeants à Lyon…