"Quel est le projet à l’OL ?", se questionne Nicolas Puydebois

Depuis dimanche et la défaite contre le PSG, l'OL est bon dernier de Ligue 1. Malgré un changement de coach à venir, la direction ne veut pas parler de crise sportive et a foi en son projet. Mais y en-a-t-il vraiment un ?

D'ordinaire, tout est beau, tout est rose dans un début de relation. Les défauts de l'un sont cachés par le bonheur d'être ensemble. En rachetant l'OL en décembre dernier, John Textor s'imaginait vivre pareille idylle même si le chantier s'annonçait grand. Dix mois plus tard, ce n'est pas réellement le conte de fée espéré, aussi bien pour le nouveau propriétaire que pour les supporters lyonnais. L'OL est bon dernier du championnat pour la première fois depuis 28 ans. Il est empêtré dans une crise institutionnelle avec Jean-Michel Aulas et voilà que le cas de Laurent Blanc est débattu sur la place publique. En l'espace de quelques mois, le rêve a quelque peu tourné au cauchemar, surtout pour les amoureux du club.

Car ce sont avant tout eux qui souffrent le plus de la situation. On leur a vendu un projet européen, ils en sont à vivre celui du club qui lutte pour le maintien. Alors oui, cela ne fait que quatre journées jouées en Ligue 1 et qu'il en reste 30 encore. Mais qui dit que la situation ira forcément en s'arrangeant ? C'est tout le mal qu'on souhaite aux Lyonnais, mais s'appeler l'OL aujourd'hui ne règle pas tous les maux sur le terrain. Certains semblent encore en douter malgré les trois saisons sur quatre sans Coupe d'Europe. "On ne sait toujours pas ce qu’on veut faire. On veut jouer le maintien ? Jouer les 10 premières places ou la Ligue des champions ? C’est bien beau de dire que tu veux retrouver l’Europe, mais avec cet effectif-là, ne me dit pas qu’on en a les moyens, s'est emporté Nicolas Puydebois lundi dans Tant qu'il y aura des Gones. Il faut arrêter de mentir."

Textor veut s'occuper de tout

Depuis dimanche, le club se refuse à dire qu'il est "dans une crise sportive". Il met en avant un projet qui se retrouve plus long à mettre en place que prévu. Mais quel est-il vraiment ? La DNCG a, selon les dires de John Textor lors d'une visioconférence, mis un frein aux envies de l'Américain de frapper fort sur le marché des transferts durant l'été. On peut le croire tout comme penser qu'il ne prend pas de risques en disant ça, car personne ne saura le fin mot de l'histoire. L'OL s'est retrouvé à la jouer serrer et à se tourner vers des éléments dont on n'aurait certainement pas imaginé une aventure entre Rhône et Saône.

On pense par exemple à Ainsley Maitland-Niles ou encore Jake O'Brien. Pour le dernier, se pose l'intérêt de cette arrivée après avoir notamment laissé partir Abdoulaye Ndiaye à Troyes. Ces deux recrues sont simplement une envie de Textor, comme Jeffinho a pu l'être l'hiver dernier... "Il joue à Football Manager, il ne pensait pas qu’avec la DNCG, ça ne soit pas aussi amusant. Mais tu ne viens pas pour t’amuser, a rappelé Puydebois dans TKYDG. L’OL n’est pas sa marionnette que tu vas t’amuser à agiter. Il est froid parce qu’il est américain et il partira quand il aura fait son affaire. Il n’est que de passage, mais pas le reste du club."

John Textor est finalement le point central de ce questionnement qui se fait de plus en plus intense autour du club. En mettant Jean-Michel Aulas sur le côté, il a décidé de prendre le contrôle des opérations. Seulement, il semble naviguer à vue. L'action en justice de "JMA" contre l'OL a été mal perçue, mais n'est finalement que le dernier exemple en date d'une direction à retardement de l'Américain. "Avec Textor, le temps ce n’est pas le même que nous, poursuit notre consultant. Il a des impératifs sur lesquels il s’engage, mais ne répond jamais. Il a toujours été en retard et depuis le début du dossier de rachat." Quand les supporters lyonnais espéraient qu'une nouvelle façon de penser allait permettre à l'OL de tirer un trait sur la décennie de famine au niveau des titres, le club paraît surfer "sur le déclassement initié sous Aulas". Il faut bien évidemment du temps et à John Textor de nous faire mentir.

Pas de directeur sportif à l'horizon

Seulement, dans cette galaxie de multiclubs qu'est Eagle Football, donner 100% de son énergie à une seule entité est tout simplement impossible. L'homme d'affaires ne donne pas l'impression de l'avoir compris. Il veut être au centre de tout et est au final au centre de rien. Absent pour le match contre le PSG, Textor était pourtant de passage à Lyon mardi avant de s'envoler vers Berlin pour l'Assemblée générale de l'ECA. Quand on avait "l’habitude que Jean-Michel Aulas soit là au quotidien et travaille sur l’opérationnel tous les jours", gérer une organisation à distance depuis Miami se relève difficile. John Textor a bien placé Santiago Cucci comme président exécutif pour s'occuper des affaires courantes, mais la sortie médiatique du Basque dimanche après la défaite contre le PSG a montré qu'il ne maîtrisait pas encore tous les ressorts.

Son explication du projet est restée bancale, poussant Nicolas Puydebois à penser que depuis le début, la direction insiste "sur la forme, mais pas sur le fond. On brasse du vent sur le projet sportif." Ce n'est un secret pour personne, l'été a mis en lumière un certain flou dans l'organigramme lyonnais, renforcé par certaines déclarations de joueurs annonçant "ne pas savoir à qui parler". Ce fut aussi le cas pour les agents. Voir un organigramme plus défini pour le sportif serait une priorité, mais Textor n'en démord pas : il ne nommera pas un directeur sportif à l'instant T.

Si Matthieu Louis-Jean donne l'impression d'avoir la double casquette de chef du recrutement et directeur sportif de l'ombre, Textor veut rester maître des opérations, pour le meilleur comme pour le pire. Certains clubs ont couru à leur perte ces dernières années à rester bloqué sur le passé, un statut qui n'était plus le leur depuis longtemps, et comme aime le rappeler notre consultant, "ça n'arrive pas qu'aux autres".