Mercato : Perri (Botafogo) botte en touche pour une arrivée à l'OL

Annoncé comme une future recrue hivernale de l’OL, Perri connait sa première sélection avec le Brésil. Interrogé sur son futur, le gardien de Botafogo a préféré esquiver la question.

Le mercato estival vient à peine de finir qu’il est déjà question de celui de cet hiver. Pour cette nouvelle fenêtre de tir à compter du 1er janvier, l’OL pourrait bien être débarrassé des sanctions de la DNCG. Encore faut-il convaincre le gendarme financier au moment de la nouvelle audition qui devrait avoir lieu entre octobre et novembre. En attendante cette réunion et la décision finale, deux rumeurs pour le mercato hivernal étaient déjà venues s’immiscer dans les rangs lyonnais cet été. Plusieurs médias brésiliens avançaient il y a quelques semaines que deux joueurs de Botafogo allaient arriver entre Rhône et Saône après les vacances de Noël. Il est question de Lucas Perri, gardien du club carioca et du défenseur Adryelson, tous deux 25 ans.

John Textor n’a jamais confirmé ni infirmé ces informations depuis qu’elles sont sorties au Brésil et ce n’est pas avec le portier brésilien que les supporters de l’OL seront plus fixés. Sélectionné pour la première fois de sa carrière avec le Brésil, Perri s’est présenté mercredi devant la presse. Il a notamment été question de son avenir et d’une arrivée à l’OL dans les prochains mois. Seulement, le gardien s’est bien gardé de répondre à la question, préférant botter en touche : "En fait, c’est quelque chose dont je ne peux pas parler. Ce n’est pas à moi de répondre."