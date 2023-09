OL : Textor a échangé avec Graham Potter pour l’après-Blanc

Graham Potter ancien coach de Chelsea (Photo by DARREN STAPLES / AFP)

À la recherche d’un successeur à Laurent Blanc, John Textor a passé la vitesse supérieure. Le propriétaire de l’OL a échangé avec Graham Potter, ancien coach de Brighton et Chelsea.

C’est forcément dans une ambiance pesante que les joueurs de l’OL ont repris le chemin de Décines mercredi matin. Les deux jours de repos après la défaite contre le PSG l’ont certes été pour recharger les batteries, mais dans la tête, on ne peut pas dire que ce fut le cas. Même s’ils essayent de faire abstraction de ce qui peut se passer autour du club, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont bien conscients que les jours de Laurent Blanc sont comptés à l’OL. Malgré tout, il faut faire comme si de rien n’était puisque John Textor et la direction n’ont toujours pas trouvé de successeur au Cévenol. Ambiance donc à Décines…

Comme évoqué sur notre site, Textor ne souhaite pas prendre de décisions hâtives dans ce dossier concernant le nom du successeur. Il sait qu’il joue gros et veut donc faire le bon choix. Prendre le temps n’est pas forcément la solution rêvée alors que l’OL, bon dernier de Ligue 1, a un match le 17 septembre contre Le Havre, mais l’Américain en est encore à la phase des entretiens. Cet échange avec le propriétaire de l’OL, Graham Potter l’a déjà eu d’après les informations de l'Équipe.

Deux autres noms dans la short-list

L’ancien coach de Brighton et de Chelsea est tenu en haute estime par Textor notamment grâce à son travail chez les Seagulls. Les ambitions n’étaient pas les mêmes qu’à l’OL, mais quelles sont-elles vraiment à l’heure actuelle entre Rhône et Saône ? Les deux hommes ont échangé, de manière positive selon nos confrères, ce qui ne veut pas dire que Potter sera l’homme providentiel. L’Anglais n’a pas encore répondu à l’affirmative dans ce qui était une première prise d'informations et deux autres noms étrangers sont sur la short-list de John Textor.