OL : les joueurs ont repris le chemin de l’entraînement

Après deux jours de repos, les joueurs de l’OL ont repris l’entraînement ce mercredi. Pas forcément en effectif réduit puisque les internationaux sont peu nombreux.

L’heure de la reprise a sonné. Malgré la défaite concédée (1-4) dimanche à domicile contre le PSG, les joueurs de l’OL avaient eu le droit à deux jours de repos en ce début de trêve internationale. Une aberration pour certains supporters. Toujours est-il que le groupe lyonnais a repris le chemin de l’entraînement ce mercredi matin sous les yeux des enfants de l’Institut Médico Educatif Les Hauts de Saint Roche de La Tour du Pin. Ces derniers ont pu voir un groupe plutôt conséquent puisque rares sont les joueurs de l’OL à être concernés par les rendez-vous internationaux dans cette quinzaine de pause.

S’ils n’ont malgré tout pas pu apercevoir les nouvelles recrues que sont Ernest Nuamah (Ghana) et Diego Moreira (Espoirs Portugal), les supporters du jour ont pu voir à l’oeuvre Paul Akouokou, débarqué le dernier jour du mercato vendredi dernier. Le milieu de terrain ivoirien était présent tout comme Chaïm El Djebali et Maxence Caqueret qui découvre les semaines d’entraînement à Décines pendant la trêve après avoir connu toutes les catégories de jeunes en équipe de France. Mais ayant dépassé la limite d’âge chez les Espoirs et non retenu chez les Bleus, le milieu prépare donc la réception de Le Havre dimanche 17 septembre (20h45). Avec Laurent Blanc toujours aux manettes ce mercredi.