L’avenir de Laurent Blanc ne devrait plus s’écrire à l’OL. Seulement, le club lyonnais ne souhaite pas se précipiter dans cette trêve internationale. John Textor sait qu’il joue gros et veut avant tout trouver le successeur avant de débarquer son coach.

L’OL fait le choix de prendre son temps. Dans le football actuel, ce n’est pas forcément ce qu’il y a de plus facile, encore moins quand c’est un nouveau projet qui se met en route. Dimanche, Santiago Cucci nous l’avait d’ailleurs avoué, "c’est tout le paradoxe de la situation actuelle". Il y a bien une situation d’urgence à Lyon après n’avoir glané qu’un seul point en quatre matchs de championnat, mais la direction ne veut pas faire l’erreur de trop. Elle a déjà été assez pointée du doigt durant l’été entre l’échec de la DNCG, les départs de Castello Lukeba et Barcola et la guéguerre avec Jean-Michel Aulas, qu’à chaque jour suffit sa peine à Décines depuis une semaine.

Pourtant, il reste bien un cas à trancher pour John Textor, celui de Laurent Blanc. Quand une décision aurait pu être prise mardi sur le sort de l’entraîneur français, le club préfère temporiser. Comme annoncé par L’Équipe et confirmé par Olympique-et-Lyonnais, l’OL ne veut pas se précipiter dans une décision trop rapide. Ça ne veut pas dire que les jours de Laurent Blanc ne sont pas comptés. Bien au contraire. Le club s’active bien en coulisses pour trouver un successeur au Cévenol, qui reste un choix de Jean-Michel Aulas plus que de Textor. Des coups de fil ont été passés depuis dimanche et la déroute (1-4) contre le PSG afin d’activer plusieurs pistes.

Matthieu Louis-Jean très consulté

Néanmoins, ce mercredi, Laurent Blanc sera bien aux manettes de la reprise de l’entraînement après deux jours de repos. L’ambiance risque d’être malgré tout pesante quand un individu sait que son temps à Lyon est compté. Car l’objectif de l’OL n’est pas de débarquer Blanc pour dire de le débarquer. Oui, les résultats depuis le début de la saison et même la préparation ne sont pas ceux escomptés dans le projet mis en place par Textor. Seulement, le club a assez perdu de temps pour se décider à mettre dehors son entraîneur, sans solution de secours. L’idée d’un entraîneur intérimaire n’est plus à l’ordre du jour et c’est avant tout une solution sur le long terme qui est activement recherchée dans les bureaux du Parc OL.

Le mercato a beau avoir fermé ses portes depuis le 1er septembre, cela ne veut pas forcément dire que les décisionnaires dorment plus. Et surtout pas Matthieu Louis-Jean. Après avoir fait avec les moyens du bord pour le recrutement estival, le chef de la cellule de recrutement a encore du pain sur la planche. Selon nos informations, John Textor et Santiago Cucci s’appuient beaucoup sur lui pour dénicher la perle rare, preuve que le rôle de Louis-Jean n’est pas seulement celui d’un recruteur. Même s’il n’en a pas le titre et que John Textor a de nouveau répété qu’il ne s’appuiera pas sur un directeur sportif, 'MLJ' semble officieusement porter cette double casquette. Et comme pour le mercato, il va devoir se creuser les méninges pour trouver la perle rare et satisfaire un John Textor qui sait qu’il joue très gros dans ce dossier.

Thiago Motta ne viendra pas

Depuis que l’avenir de Laurent Blanc s’écrit en pointillés à l’OL, certaines pistes ont vu le jour, plus alléchantes les unes que les autres au niveau de la philosophie de jeu. Il a été question de Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate, mais l’entraîneur argentin a repoussé les avances lyonnaises comme annoncé par L’Équipe. Ce sera la même réponse de la part de Thiago Motta d’après France Bleu. L’ancien milieu de terrain est actuellement sous contrat avec Bologne et d’après son entourage, il est "impossible" que l’Italien vienne à l’OL cette saison. Deux pistes déjà envolées, mais le travail de la direction lyonnaise ne s'arrête heureusement pas à ces deux seuls noms.

Conscient que débaucher un entraîneur sous contrat à peine la saison commencée est quasiment mission impossible, L'OL s'active en sous-marin comme pour le mercato estival. Plusieurs noms, qui n’ont pas encore filtré dans les médias, figurent très haut dans la liste des souhaits de John Textor. Ne reste désormais plus qu’à les convaincre du projet souhaité par l’Américain sur le long terme plus que de la situation actuelle à l’OL, car on se demande bien qui accepterait de venir dans ce bourbier… L’objectif désormais est d’y parvenir avant la fin de la trêve internationale, ce qui semble déjà assez tard.

David Hernandez avec Razik Brikh