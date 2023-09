Sonia Bompastor "satisfaite" du mercato de l’OL

À Divonne-les-Bains depuis mardi, l’OL prépare le Trophée des championnes contre le PSG. Une rencontre durant laquelle Sonia Bompastor pourra compter sur ses nouvelles recrues comme Kadidiatou Diani.

De notre envoyé spécial à Divonne-les-Bains,

Il faisait chaud mardi dans la cité thermale de l’Ain. En prenant la direction de Divonne-les-Bains mardi en milieu de matinée, les joueuses de l’OL n’ont pas forcément trouvé un peu de fraîcheur à la frontière franco-suisse. Le thermomètre affichait 35° sous le coup des 17h, heure fixée pour le premier entraînement des Fenottes dans ce stage de quatre jours. Sous le regard de quelques curieuses et curieux de la ville, les 28 joueuses retenues par Sonia Bompastor ont commencé à travailler tactiquement en vue du premier gros rendez-vous de la saison.

Dimanche, l’OL affronte le PSG pour le Trophée des championnes et a déjà l’occasion d’accrocher un premier titre dans ce nouvel exercice 2023-2024. L’objectif sera de faire mieux que la saison dernière avec "une forte volonté d'aller chercher ce titre (Trophée des championnes) et de réussir à gagner les quatre, ce qui n'est jamais arrivé sous mes ordres", nous a confié Sonia Bompastor mardi.

"Pas mal d'échanges avec Michele Kang sur les profils souhaités"

Comme à son habitude, l’entraîneure de l’OL voit en grand pour son équipe et ce n’est pas le mercato estival qui lui a fait revoir ses ambitions à la baisse. Malgré le départ de plusieurs joueuses (Henry, Bruun, etc) et la longue blessure de Delphine Cascarino, Bompastor pourra compter dimanche sur des recrues de choix. Si Laura Benkarth a avant tout comme rôle celui de doublure de Christiane Endler, l’entraîneure lyonnaise a vu débarquer Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay depuis le début de la préparation.

Deux renforts offensifs qui donnent le sourire à Sonia Bompastor. "On avait eu pas mal d'échanges avec les dirigeants et Michele Kang. On avait ciblé des joueuses, notamment sur le plan offensif. Je suis satisfaite, s’est réjouie la coach. Des choses peuvent encore bouger, mais des joueuses de qualité ont rejoint les rangs de l’OL." Avec Diani et Dumornay, l’OL a mis la main sur deux joueuses fortement courtisées sur le Vieux Continent. Bompastor a salué cette "bonne nouvelle" pour le championnat français, d’autant plus qu’elle peut désormais compter sur deux joueuses polyvalentes. À elles de se mettre en évidence dimanche face au PSG.