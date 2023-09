"Impossible" que Thiago Motta vienne à l’OL

Thiago Motta, entraîneur de Bologne (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

À la recherche d’un potentiel successeur à Laurent Blanc, l’OL s’active en coulisses. Cité parmi les pistes potentielles, Thiago Motta ne quittera pas Bologne en cours de saison.

Ce mercredi, Laurent Blanc sera bien présent à la reprise de l’entraînement de l’OL. Malgré l’épée Damoclès au-dessus de sa tête, l’entraîneur français va continuer son rôle, tout en sachant que ses jours sont comptés. Ce n’est pas forcément la situation idéale dans un contexte déjà pesant entre Rhône et Saône. Mais le club ne veut pas se précipiter et il faudra donc faire fi de ce contexte sur le terrain. En coulisses, l’heure est à la quête de la perle rare qui pourrait prendre la suite de Laurent Blanc et ce ne sera pas l’un de ses anciens joueurs. Ayant évolué au PSG sous les ordres du "Président", Thiago Motta ne s’assoira pas sur le banc lyonnais durant cette trêve internationale ni même après.

9e de Serie A avec Bologne

Mis en avant comme l’un des profils appréciés par la direction de l’OL depuis dimanche soir, l’ancien milieu de terrain ne va pas quitter son poste à Bologne. C’est en tout cas ce qui est ressorti de son entourage, contacté par nos confrères de France Bleu Paris. Actuellement 9e avec le club italien après trois rencontres de Serie A, Motta est "investi dans le projet" et il est à l’heure actuelle "impossible" qu’il vienne rejoindre celui de l’OL en cours de saison. Les choses sont au moins claires.