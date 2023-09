Ligue 1 : l’OL en panne sèche devant

Avec trois buts inscrits en quatre matchs, l’OL est l’équipe qui la moins marquée depuis le début de la saison. Ce n’est pourtant pas faute d’essayer.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En voyant rouge contre Montpellier, Alexandre Lacazette savait pertinemment qu’il allait laisser l’OL dans de sales draps. Il avait fait amende honorable dès le coup de sifflet final, mais les deux matchs de suspension ont forcément pesé lourd dans l’addition. À cette absence se sont ajoutés les départs de Bradley Barcola et Amin Sarr, faisant du secteur offensif un vrai chantier.

Après quatre journées, l’OL est en panne sèche sur le front de l’attaque et ça n’aide clairement pas à gagner des matchs. Avec trois buts inscrits en quatre matchs de championnat, le club lyonnais est le mauvais élève de la Ligue 1. Il l’est tout autant défensivement qu’au niveau comptable, mais ce n’est toutefois pas faute d’essayer.

4 buts pour le PSG en cinq tirs cadrés en première mi-temps

Le problème offensif et le manque d’animation avaient déjà été pointés du doigt durant la préparation avec une panne sèche de quatre matchs consécutifs. La spirale négative avait pris fin à Strasbourg pour la première journée avec un vain but de l’espoir de Nicolas Tagliafico en fin de match (88e). Pourtant, si l’on se penche sur les statistiques, l’OL tente et même beaucoup. Seulement, c’est loin d’être efficace.

Avec uniquement 19 tirs cadrés sur 55 tentatives, la mire est loin d’être réglée et c’est notamment ce qui a fait défaut dimanche soir contre le PSG. Quand le club parisien a marqué ses quatre buts sur ces cinq premiers tirs cadrés, les Lyonnais se sont heurtés à Donnarumma. "On a eu beaucoup d’occasions, mais il a fait un très gros match, il a été décisif et comme on l’a dit à la mi-temps, on a été mauvais dans notre surface et dans la leur et c’est ça qui a tout changé, avait regretté Corentin Tolisso dimanche. Il fallait qu’on soit plus efficace, notamment dans les grands matchs comme ça."

Ce discours n’est malheureusement pas nouveau entre Rhône et Saône…