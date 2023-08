Auteur du but de l'espoir contre Montpellier, Alexandre Lacazette l'a ensuite réduit à néant en se faisant exclure pour un geste de frustration. Après la rencontre, le capitaine de l'OL a assumé même s'il estime la sanction sévère.

Alexandre Lacazette, quel est le sentiment qui prédomine après cette défaite (1-4) ?

Beaucoup de déception parce qu’on a loupé notre match. On les a bien fait briller. On a tous loupé notre match, moi le premier.

Il y a eu beaucoup de gestes de frustration individuels. Est-ce là aussi un point négatif ?

Il y a beaucoup de faits de jeu qui m’ont énervé durant le match. Je n’ai pas encore revu les images, mais pour vous le rouge est mérité ? Pour moi, juste un jaune aurait suffi. Je vais lancer une phrase bateau, mais il faut respecter la décision de l’arbitre. En tant que capitaine, je dois faire attention, c'est vrai, même si selon moi, il n’y a pas rouge. Mais ce (samedi) soir, c’est la défaite qui fait mal.

Avec ces deux défaites, y a-t-il déjà une forme d’abattement dans le vestiaire ?

Non, il n’y a pas d’abattement, on est surtout déçu. On se parle beaucoup, mais forcément, ça ne suffit pas de simplement parler. Il faut le montrer sur le terrain et ce (samedi) soir, on n’a pas su le faire, d’autant plus que maintenant il y a un calendrier avec deux gros matchs qui nous attendent. J’espère qu’on va savoir répondre.

"Le jaune aurait suffi"

Quels sont les leviers à activer pour redresser la barre ?

C’est une très bonne question, j’aimerais avoir la réponse. Là, à part des phrases bateau, c’est retourner dans le travail, se rassurer comme on peut pour se rattraper le match prochain. Je ne nous ai pas senti tétanisés. Je vois davantage nos erreurs que Montpellier a su exploiter directement. Forcément, 1-0, 2-0 puis 3-0, c’est plus facile pour eux, ils nous prennent en contres. Il y a beaucoup de déception parce qu’on pensait réaliser un bon match ce week-end. On a tous été à côté de notre match.

S’avance-t-on vers une saison galère où il faudra regarder vers le bas ?

Je n’espère pas. Il nous manque de la réussite des deux côtés de la surface. Il faut être plus solide en tant qu’équipe. Je suis quelqu’un d’optimiste, je sais qu’avec le travail, on va reprendre le championnat en mains.

Un mot pour les supporters qui étaient au stade ?

Je suis désolé. Venir sous cette chaleur nous supporter, c’était très gentil de leur part et on n’a pas su leur délivrer un beau spectacle. C’est à nous de réagir pour les prochains matchs.