OL : SOS, le bateau lyonnais tangue déjà sévèrement

Samedi, l’OL s’est incliné pour le deuxième fois de la saison en Ligue 1. Plus que la défaite, c’est le climat autour de l’équipe qui a soulevé des interrogations après la rencontre.

Pour les suiveurs assidus de l’OL, l’après-match a été à l’image de ce qui a été aperçu sur le terrain contre Montpellier. Quand le club lyonnais se fait encore prendre à son propre jeu tactiquement, les réactions qui découlent de cette débâcle sont faites à base de "déception", de "remise en question", d’un "visage à changer". Samedi soir, personne n’a dérogé à la règle, d’Alexandre Lacazette à Laurent Blanc en passant par Maxence Caqueret, les trois seuls Lyonnais ayant pris la parole.

Ces discours alarmistes et qui se veulent dans le même temps un brin positif avec l’espoir de jours meilleurs, les supporters de l’OL en ont eu leur dose depuis plusieurs mois et années. Face à Montpellier, il y a forcément la défaite qui fait tache avec un revers aussi important que peu aurait misé. Certainement pas les joueurs lyonnais, surpris d’avoir été aussi "nuls" pour reprendre les propos de Caqueret. Et pourtant, l’OL nous a habitués à bien des choses, mais pas à sombrer dans les si grandes largeurs.

Un capitaine qui laisse éclater sa frustration

Un malheur ne venant jamais seul, le carton rouge d’Alexandre Lacazette vient assombrir un peu plus le tableau de l’OL. S’il estime qu’un "jaune aurait suffi", le capitaine lyonnais sait qu’il va très probablement manquer le choc contre le PSG le 4 septembre prochain. Un énième coup dur alors que la saison n’a commencé que depuis une semaine. "Il y a d’abord une défaite et dans cette défaite il y a beaucoup de choses négatives, a concédé Laurent Blanc après le match. Les buts, mais aussi la suspension d’Alexandre. Ça fait beaucoup pour une équipe, un club, on n’avait pas besoin de ça."

Les attitudes sur le terrain et en coulisses ont donné l’impression d’une forme d’abattement. L’été qui devait servir à recharger les batteries et revenir avec une tête bien vide ressemble à une traversée du désert et pas seulement sur le terrain. Plus que la défaite, c’est l’atmosphère autour de l’équipe qui a surpris. Les sorties de Laurent Blanc sur Prime Video et en conférence de presse n’y sont pas étrangères. L’entraîneur lyonnais se sait forcément dans le viseur et l’unité demandée sur le terrain n’est pas d’actualité en coulisses. Interrogé par nos confrères de L’Equipe sur les zones de turbulence, Blanc est pour une fois sorti de ses gonds et a lancé un message à peine caché sur sa situation.

La galaxie Eagle au centre du discours de Blanc

Malgré son contrat, il sait qu’à Eagle Football, certains voudraient le voir déjà débarqué. La structure multiclubs a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Dans cet été, c'est à se demander si l'OL est la vraie figure de proue de ce projet. Tout n'est pas à jeter avec une certaine volonté de révolutionner, mais qui est vraiment décisionnaire ? "Dites un peu la vérité sur ce qui se passe dans le club. Il y a déjà des gens qui voulaient me couper la tête il y a 15 jours, trois semaines, s'est permis Blanc en conférence. Donc avec ce qui se passe, vous pouvez imaginer. Quand on ne fait pas les choses, quand on ne les fait pas au bon moment, en retard, à un moment donné, tu passes à travers et tu payes l’addition. Je la paierai l’addition, pas de problème, mais je suis droit dans mes bottes. Je ne dis pas que je suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout."

Laurent Blanc avait décidé de sortir le lance-flammes samedi et en ces temps de canicule, l’herbe risque de bien brûler entre Rhône et Saône. Il faut dire qu’il est bien le seul à prendre la parole. La présence d’un directeur sportif ne serait aujourd’hui pas de trop. À l’heure où l’OL doit faire preuve d’unité, il semblerait bien qu’il n’y ait pas forcément de pilote dans l’avion. Entre un entraîneur qui jette un flou sur son avenir à chaque occasion depuis trois semaines, un capitaine qui craque de frustration et des dirigeants qui sont là sans vraiment être là, le nouveau visage de l’OL n’est pas celui imaginé à la fin de la saison dernière.

Le projet qui avait été vendu à Blanc ne devait pas être celui "de faire progresser des jeunes". La DNCG est certes passée par là cet été, mais c'est aujourd'hui la direction qui paraît être pourtant prise. Blanc est-il l'homme de la situation ? Pas certain mais un autre fera-t-il mieux ? Quand le Rhône va atteindre un pic de chaleur en milieu de semaine, à Décines, il va plutôt falloir éteindre l’incendie et rapidement à tous les étages. Avec des décisions qui se pourraient radicales... ou pas.