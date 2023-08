OL : Aulas se paie Textor sur la gestion de Blanc

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quelques minutes après la défaite de l’OL contre Montpellier, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué d’attaquer John Textor. Avec comme sujet le possible licenciement de Laurent Blanc.

Il n’a pas perdu ses codes d’accès. Malgré le passage de Twitter à X, Jean-Michel Aulas a gardé ses vieux réflexes de président. Simplement, ce n’est plus vraiment pour défendre l’institution, mais plutôt pour s’offrir une bataille médiatique. Il y a bien eu le message d’encouragement avant le match contre Strasbourg, mais samedi, ce fut avant tout une pique envoyée à John Textor dont s’est fendu l’ancien président de l’OL. S’il n’est plus dans les tribunes du Parc OL, "JMA" continue de suivre le club lyonnais et ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux.

Une guerre d'egos enfantine

Samedi, Aulas a indirectement évoqué la gestion plus que floue de John Textor dans l’avenir du club lyonnais, avec notamment la question de l’avenir de Laurent Blanc. Ce dernier a jeté un certain trouble, évoquant sa tête mise à prix au sein d’Eagle Football, et ce n’est pas Jean-Michel Aulas qui serait venu éteindre l’incendie.

À un internaute qui pointait du doigt le silence des dirigeants plus occupés par la première place de Botafogo dans le championnat brésilien, Aulas a répondu un brin taquin "Il (John Textor) peut envoyer le coach de Botafogo". Une sortie pour surfer sur la rumeur faisant état d’une volonté de placer Bruno Lage à Lyon dans les prochains mois. Cela peut prêter à sourire, mais cette guerre d’égo ne rend pas forcément servir à l’OL, qui est déjà en pleine tempête. Mais entre Aulas et Textor, la passe d’armes ne devrait pas s’arrêter de sitôt.