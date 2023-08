Caqueret et l’OL ont "été nuls" contre Montpellier (1-4)

Balayé par Montpellier (1-4), l’OL a subi une deuxième défaite en deux matchs de Ligue 1. Il y a déjà urgence à Lyon et Maxence Caqueret appelle à un rebond.

Comme après chaque débâcle, le discours de la prise de conscience est remis sur le tapis à Lyon. Samedi soir, le revers peu flatteur contre Montpellier (1-4) a plongé l’OL dans une mini-crise. Bien que l’environnement lyonnais se plaise à dire que ce n’est pas encore le cas, les deux défaites en deux matchs de Ligue 1 font tache. Elles interviennent surtout après déjà quatre revers de suite en matchs de préparation.

Une seule victoire en sept matchs, le bilan fait mal quand l’OL est censé jouer le haut du panier en championnat cette saison. "Dans l’urgence ? Non parce que ce ne sont que les deux premiers matchs simplement, a tempéré Maxence Caqueret au micro de Prime Video. Mais c’est sûr qu’il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux parce qu’on a un visage qui est méconnaissable."

Toujours les mêmes discours de révolte

Celui proposé samedi soir au Parc OL est le visage d’une formation lyonnaise qui s’est liquéfiée et qui a donné le bâton pour se faire battre à Montpellier. Le club héraultais avait mis en place une stratégie de transition rapide qui a fonctionné à merveille. Les Lyonnais ont foncé tête baissée dans le piège et la sanction a été immédiate avec en prime des erreurs individuelles. "On est nuls tout simplement. On a été nuls, que ce soit offensivement ou défensivement, a poursuivi Caqueret. On prend encore quatre buts, c’est énorme. Il va falloir vite se réveiller et se remettre au boulot parce que si on reste comme ça, on ne va pas aller très loin."

À défaut de regarder vers le haut, l’OL devra certainement regarder vers le bas en continuant comme ça.